Locatelli e la Juve insieme fino al 2030: ufficiale il rinnovo del centrocampista, i dettagli

Sui social è arrivata anche la reazione dello stesso Locatelli: "Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino - si legge -. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio. Grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni, ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno. Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino Alla Fine".