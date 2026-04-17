Locatelli e la Juve insieme fino al 2030: ufficiale il rinnovo del centrocampista, i dettagli
Dal 2021 in bianconero, il centrocampista è anche capitano: "La Juve per me non è mai stata solo una squadra"
La storia tra la Juventus e Manuel Locatelli proseguirà fino al 2030. Il centrocampista cresciuto nel Milan, da cinque anni ormai in bianconero, ha rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora fino al 2030. Lo ha annunciato la stessa Juventus con un comunicato che ripercorre tutto il percorso del nazionale azzurro a Torino: "Dal giorno della sua presentazione nel 2021 Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo - si legge nella nota -. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa".
"Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento" prosegue la lunga nota della Juventus". Soddisfatto anche Damien Comolli, Ceo della Vecchia Signora: "Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva".
Locatelli, arrivato nel 2021 dal Sassuolo per 35,7 milioni di euro, ha vinto un trofeo con la Juventus, ossia la Coppa Italia del 2024. Divenuto anche capitano, il 28enne nato a Lecco arriverà a guadagnare circa 4 milioni di euro più bonus.
LOCATELLI: "UN SOGNO CHE AVEVO FIN DA BAMBINO, AVANTI INSIEME"
Sui social è arrivata anche la reazione dello stesso Locatelli: "Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino - si legge -. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio. Grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni, ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno. Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino Alla Fine".