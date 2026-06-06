Juve, prosegue il casting per la porta: quattro i nomi, rispunta Maignan

Nelle ultime ore, Guglielmo Vicario è balzato in cima alla lista dei bianconeri e non solo grazie alle prestazioni messe in campo negli ultimi anni. Il portiere è arrivato al Tottenham nel 2023 e ha firmato un contratto fino al 2028 ma adesso spinge per un ritorno in Italia: gli Spurs sarebbero pronti ad accontentarlo, sempre che da Torino arrivi l'offerta giusta. In Premier League la Juve ha messo gli occhi anche sul Dibu Martinez. L'argentino è legato all'Aston Villa fino al 2029 ma l'ingaggio da 5 milioni di euro rappresenta un ostacolo non di poco conto.