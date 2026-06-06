Manovre bianconere

Juve, prosegue il casting per la porta: quattro i nomi, rispunta Maignan

I bianconeri cercano un nuovo numero uno: in lista anche DiBu Martinez e Vicario

06 Giu 2026 - 10:52
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In vista della prossima stagione, la Juventus ha tanti nodi da sciogliere: da chi rimpiazzerà Dusan Vlahovic in attacco fino a chi prenderà il posto di Michele Di Gregorio. L'ex Monza ha vissuto molte difficoltà nell'annata appena conclusa e non sarà più il primo portiere nel nuovo corso bianconero. 

Alisson verso il no

 Fino a qualche settimana fa, il prescelto per questo ruolo era Alisson ma la mancata qualificazione in Champions League e (soprattutto) il muro del Liverpool hanno complicato parecchio una trattativa che sembrava ormai vicina alla chiusura. Luciano Spalletti e l'ad Damien Comolli sono già alla ricerca di alternative. 

Le alternative in Premier League

 Nelle ultime ore, Guglielmo Vicario è balzato in cima alla lista dei bianconeri e non solo grazie alle prestazioni messe in campo negli ultimi anni. Il portiere è arrivato al Tottenham nel 2023 e ha firmato un contratto fino al 2028 ma adesso spinge per un ritorno in Italia: gli Spurs sarebbero pronti ad accontentarlo, sempre che da Torino arrivi l'offerta giusta. In Premier League la Juve ha messo gli occhi anche sul Dibu Martinez. L'argentino è legato all'Aston Villa fino al 2029 ma l'ingaggio da 5 milioni di euro rappresenta un ostacolo non di poco conto. 

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Ritorno di fiamma in Serie A

  Occhi puntati anche su due nomi del nostro campionato. David De Gea rimane sempre un profilo apprezzato alla Continassa e porterebbe molta esperienza tra i pali a un costo comunque contenuto. A novembre, però, lo spagnolo compirà 36 anni e il club potrebbe decidere di fare un altro tipo di investimento. Ecco, dunque, il ritorno di fiamma per Mike Maignan. La Juventus aveva già sondato il portiere del Milan prima del rinnovo fino al 2031 ma l'attuale situazione dei rossoneri potrebbe aprire spiragli clamorosi. Senza più Allegri che l'aveva convinto a restare a Milanello e una situazione societaria ancora tutta in divenire, il francese potrebbe decidere di cambiare aria. Al momento è solo una suggestione e con la vetrina del Mondiale l'eventuale trattativa sarebbe molto complicata. 

Juventus, per il mercato servono 70 milioni: ecco chi potrebbe partire

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© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta

© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta

© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta

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