Juve-Alisson, se il Liverpool fa resistenza è già pronto il piano B
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La Juventus ha individuato in David De Gea il candidato ideale per la porta qualora non dovesse andare in porto la trattativa principale per Alisson. Lo spagnolo, destinato a lasciare la Fiorentina in estate nell'ambito del piano viola per abbassare il monte ingaggi, rappresenterebbe per la dirigenza bianconera un perfetto compromesso tra affidabilità internazionale ed esigenze economiche.
Con un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus e un costo del cartellino che la Fiorentina fisserebbe intorno ai 10 milioni, De Gea è considerato l'identikit ideale da affidare a Luciano Spalletti. Lo scrive Tuttosport.