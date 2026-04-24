MEGLIO ORIGINALE

Ricambi originali Kia per EV: cosa cambia rispetto a un'auto tradizionale

Liquido di raffreddamento batteria e filtri abitacolo multistrato: perché i ricambi originali Kia per veicoli elettrici sono una scelta tecnica, non solo commerciale

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© @Uff.Stampa

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Un veicolo elettrico condivide con un'auto tradizionale freni, pneumatici e filtri, ma ha componenti specifici che richiedono ricambi progettati ad hoc. I ricambi originali Kia per EV non sono versioni adattate di prodotti esistenti: sono sviluppati per rispondere a esigenze tecniche che solo un veicolo elettrico presenta.

Liquido di raffreddamento batteria EV

La gestione termica della batteria ad alta tensione è uno degli aspetti più critici di un veicolo elettrico. Il liquido di raffreddamento batteria Kia è progettato specificamente per i modelli EV con tre funzioni principali: regolare la temperatura della batteria, prevenire interferenze elettriche e proteggere i componenti dalla corrosione.

La sua formula è resistente e altamente isolante, e supporta una ricarica più veloce e prestazioni costanti nel tempo. Contribuisce a mantenere la batteria in buone condizioni durante tutte le stagioni, anche in condizioni di utilizzo intenso o temperature estreme.

Non è un liquido di raffreddamento generico: è un componente funzionale alla salute della batteria nel lungo periodo.

Filtri abitacolo: una struttura pensata per ogni modello

I filtri abitacolo Kia presentano una struttura multistrato che combina fibre di diverse densità, incluse fibre di carbonio e materiali bionici, per ottimizzare la filtrazione dell'aria in ingresso nell'abitacolo.

Ogni filtro è sviluppato specificamente per i modelli Kia, garantendo un adattamento preciso e un funzionamento affidabile nel tempo. Non si tratta solo di compatibilità dimensionale, ma di una progettazione che tiene conto delle caratteristiche aerodinamiche e di ventilazione di ciascun veicolo.

Compatibilità e affidabilità

Il principio che accomuna tutti i ricambi originali Kia è lo stesso: sono progettati per lavorare in sintonia con il veicolo, non semplicemente per adattarsi a esso. È una differenza sottile ma concreta, che si riflette sull'affidabilità dei componenti e sulla sicurezza del veicolo nel suo complesso.

Per chi guida un'auto elettrica, scegliere il ricambio originale significa mantenere il veicolo nello stato in cui è stato progettato per funzionare.
 

I contenuti di questa pagina sono stati prodotti integralmente da Kia
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