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Juventus, c'è accordo per Sorloth: intesa sull'ingaggio e piano per il cartellino

La Juventus accelera per Alexander Sorloth dopo l'addio di Vlahovic. Accordo trovato col norvegese, ecco la strategia per il cartellino

07 Giu 2026 - 11:04
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Senza Vlahovic, con Openda in uscita (e magari anche David) la prima priorità per la Juventus sul mercato è un attaccante. Parallelamente alla strada che porterebbe al ritorno di Kolo Muani, il club bianconero continua a lavorare forte su Alexander Sorloth sul quale c'è un'importante novità: la dirigenza juventina e l'entourage del norvegse hanno trovato una bozza di accordo sul contratto.

Lo stipendio di Sorloth

 Sorloth in Italia guadagnerebbe 4 milioni di euro netti, uno in più di quanto percepisce ora all'Atletico Madrid, all'anno per le prossime quattro stagioni.

Juve, quanto costa Sorloth?

 Ora le trattative si concentreranno sul cartellino, visto che i Colchoneros hanno già aperto alla cessione. Da Madrid hanno fissato un prezzo di 30 milioni di euro, con la Juve che vorrebbe inserire Nico Gonzalez nella trattativa. Arrivato in prestito la scorsa estate, gli spagnoli non hanno fatto scattare l'opzione sul riscatto chiedendo uno sconto sui 32 milioni pattuiti. L'idea dei bianconeri è scendere a 25 milioni più bonus per arrivare a quota 27-28 milioni che poi finanzierebbero proprio l'acquisto di Sorloth. Nel caso, spiega il Corriere dello Sport, comunque le due operazioni sarebbero slegate per questioni contabili.

Juventus, per il mercato servono 70 milioni: ecco chi potrebbe partire

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© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
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