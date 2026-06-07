Juventus, c'è accordo per Sorloth: intesa sull'ingaggio e piano per il cartellino

Ora le trattative si concentreranno sul cartellino, visto che i Colchoneros hanno già aperto alla cessione. Da Madrid hanno fissato un prezzo di 30 milioni di euro, con la Juve che vorrebbe inserire Nico Gonzalez nella trattativa. Arrivato in prestito la scorsa estate, gli spagnoli non hanno fatto scattare l'opzione sul riscatto chiedendo uno sconto sui 32 milioni pattuiti. L'idea dei bianconeri è scendere a 25 milioni più bonus per arrivare a quota 27-28 milioni che poi finanzierebbero proprio l'acquisto di Sorloth. Nel caso, spiega il Corriere dello Sport, comunque le due operazioni sarebbero slegate per questioni contabili.