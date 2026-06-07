Vlahovic-Juventus, la verità del giocatore: mi sento tradito. Retroscena sull'addio

In sede di trattativa se Chiellini e Ottolini avevano chiesto quell'ultimo incontro, secondo l'entourage di Vlahovic con Comolli non c'è stata connessione e persino comunicazione. Il classe 2000 ha ricevuto contatti da Bayern, Barcellona, Milan e Napoli ma voleva ascoltare la Juve, sperava davvero di restare, accettando pure un biennale che, tra dodici mesi, avrebbe riaperto il tormentone contratto.