Luce in fondo al tunnel: Perr Schuurs torna a giocare dopo tre anni, firma con il NEC Nijmegen

Perr Schuurs, ex difensore del Torino fermo da quasi tre anni a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio e seguenti seri problemi personali, sta per firmare un contratto con gli olandesi del NEC Nijmegen. Secondo ESPN NED, il difensore siglerà un triennale fino al 2029. Prima dell'infortunio Schuurs era nel mirino di tutte le big d'Italia, tra cui soprattutto l'Inter che lo vedeva perfettamente all'interno del proprio sistema a tre difensori. Mesi fa llo stesso centralone olandese aveva rivelato di voler tornare a giocare e di aver avuto approcci con alcune formazioni italiane. Non sarà la Serie A, ma è un grande passo per tornare ad alto livello. Bentornato Perr!