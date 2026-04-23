Juventus-Koopmeiners, si programma l'addio in estate

Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus. L'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l'agente dell'olandese e la dirigenza bianconera fa presupporre un imminente addio a Torino. Dopo due anni a dir poco travagliati, in cui l'ex centrocampista dell'Atalanta è stato provato un po' in tutti i ruoli sia da Thiago Motta, sia da Tudor e adesso anche da Spalletti, i risultati sperati non sono mai arrivati. Almeno per un giocatore pagato la bellezza di 60 milioni di euro. E così adesso si cerca una destinazione che possa accontentare le ambizioni del giocatore e, contemporaneamente, le richieste economiche della Juve.