Juventus-Koopmeiners, si programma l'addio in estate
L'olandese verso la cessione, Manchester United e Galatasaray ci pensano
Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus. L'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l'agente dell'olandese e la dirigenza bianconera fa presupporre un imminente addio a Torino. Dopo due anni a dir poco travagliati, in cui l'ex centrocampista dell'Atalanta è stato provato un po' in tutti i ruoli sia da Thiago Motta, sia da Tudor e adesso anche da Spalletti, i risultati sperati non sono mai arrivati. Almeno per un giocatore pagato la bellezza di 60 milioni di euro. E così adesso si cerca una destinazione che possa accontentare le ambizioni del giocatore e, contemporaneamente, le richieste economiche della Juve.
La Signora valuta "Koop" non meno di 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe di evitare una minusvalenza. Non proprio economica per chi non ha certo brillato dopo la separazione dalla Dea. Ma l'età, 28 anni, è ancora dalla sua parte e se dovesse giocare un Mondiale a buon livello, la valutazione potrebbe raggiungere i livelli sperati a Torino.
Di certo c'è l'interesse di qualche club estero che potrebbe sedersi al tavolo della trattativa. Il Manchester United innanzitutto, ancora alla ricerca di un'identità vincente persa da tempo. Ma anche il "solito" Galatasaray, che ha individuato nell'Italia il mercato giusto da cui pescare. Il rischio, però, è che eventuali pretendenti puntino più al prestito che all'acquisto a titolo definitivo e allora sarebbero guai per entrambi.