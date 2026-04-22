Milan-Juve, la sfida è doppia: un pass per la Champions e l'assalto a Lewandowski

Ci sono ostacoli alti come montagne, ma sognare non costa nulla, soprattutto se ai sogni, questa volta, si affianca qualcosa di concreto. E allora è bene partire dai fatti: Robert Lewandowski, anni 37 e un contratto in scadenza fin qui non rinnovato con il Barcellona, è un parametro zero di gran lusso che potrebbe, almeno sulla carta, risolvere i problemi offensivi di Milan e Juve. Tutto qui? Affatto. Perché visto che i blaugrana hanno messo sul tavolo una proposta che non entusiasma il polacco (la metà dell'attuale ingaggio, ndr), il suo agente, Pini Zahavi, ha deciso di far tappa a Milano per assistere proprio alla sfida tra rossoneri e bianconeri e, già che c'è, fare una chiacchierata con Tare e Comolli ascoltando che cosa, eventualmente, avrebbero da offrire al suo assistito.