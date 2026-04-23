Milan e Juventus, sfida Champions e mercato: accelerata per Goretzka e il ritorno di Alisson in Italia

La coppa più prestigiosa porta più soldi ma pure la necessità di allestire una squadra ancor più competitiva, e in tal senso sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti sono allineati: servono giocatori di qualità ed esperienza, pronti per essere concreti sin da subito, anche per tornare a puntare allo scudetto. Non è un caso se nelle ultime ore ci sono state due pesanti accelerazioni, per Goretzka al Milan e per Alisson alla Juve.