Juventus-Vlahovic, il divorzio e i veleni: parte dello spogliatoio era stufo del bomber serbo

La fumata nera nell'ultimo incontro per tentare di arrivare al rinnovo di contratto ha sancito la fine della storia tra Juventus e Dusan Vlahovic, anche se ufficialmente il divorzio si consumerà dal primo luglio. Un addio che, secondo quanto scrive Tuttosport, non avrebbe fatto strappare le vesti di buona parte dello spogliatoio bianconero, stufo di alcuni atteggiamenti dell'attaccante serbo, che già aveva fatto infuriare non poco la dirigenza con la frase "Perché mi volete pagare come Jonathan David?".