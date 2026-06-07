Milan verso la svolta: i rossoneri incassano il sì per il nuovo allenatore

Oliver Glasner ha detto sì al Milan, accettando con entusiasmo la proposta di guidare il nuovo corso rossonero dopo la rivoluzione societaria di Gerry Cardinale. L'allenatore austriaco, reduce dallo ciclo al Crystal Palace dove ha conquistato i primi tre trofei del club, ha dato la sua disponibilità a prescindere dal possibile sbarco di Ralf Rangnick come direttore tecnico plenipotenziario.
L'intesa decisiva, spiega la Gazzetta dello Sport, è maturata durante un vertice andato in scena a Milano tra il tecnico, Cardinale e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic: in questa occasione Glasner ha illustrato nei dettagli il suo progetto tattico per la squadra, studiato appositamente sulle caratteristiche della rosa attuale, e ora si trova in una posizione di attesa, aspettando che il Milan prenda una decisione definitiva.