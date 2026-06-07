Milan verso la svolta: i rossoneri incassano il sì per il nuovo allenatore

L'intesa decisiva, spiega la Gazzetta dello Sport, è maturata durante un vertice andato in scena a Milano tra il tecnico, Cardinale e il senior advisor Zlatan Ibrahimovic: in questa occasione Glasner ha illustrato nei dettagli il suo progetto tattico per la squadra, studiato appositamente sulle caratteristiche della rosa attuale, e ora si trova in una posizione di attesa, aspettando che il Milan prenda una decisione definitiva.