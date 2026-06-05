Juve, incontro in Norvegia per Sorloth: Nico Gonzalez può essere la chiave

Il volto dell’attacco della Juventus è al restyling. Con l’addio ormai certo di Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno, la dirigenza bianconera è a caccia di due nuovi innesti da regalare a Luciano Spalletti. Anche perché sono diversi i giocatori del reparto offensivo della Vecchia Signora con la valigia in mano: per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche David è in bilico (dipenderà dalle offerte post-Mondiale). Con i soli Boga (verso il riscatto) più Yildiz e Conceicao a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani — per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro —, ma nelle ultime ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth.