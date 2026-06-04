MERCATO

Juve, ipotesi Goretzka a zero: gli agenti hanno chiamato i bianconeri

Sfumato il trasferimento al Milan, l'entourage del centrocampista in scadenza col Bayern ha riallacciato i contatti con la Signora, che però prende tempo

04 Giu 2026 - 11:54
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A soli 27 giorni dalla scadenza ufficiale del suo contratto con il Bayern Monaco, il futuro di Leon Goretzka è ancora un giallo. Il centrocampista classe 1995, destinato a lasciare la Baviera a parametro zero, sembrava ormai a un passo dallo sbarco in Serie A per vestire la maglia del Milan, ma la rivoluzione tecnica e societaria in corso in casa rossonera ha bloccato tutto e nelle ultime settimane il tedesco è parzialmente sparito dai radar. La possibilità di un futuro in Italia per Goretzka resta comunque concreta, perché sfumata l'ipotesi Milan il suo entourage ha ripreso a esplorare tutte le piste alternative e tra queste c'è la Juventus, che aveva già preso informazioni su di lui in primavera.

Il Milan e la rivoluzione di Cardinale

 Fino a Milan-Cagliari, la strada di Goretzka sembrava tracciata in direzione Milano: il club rossonero aveva raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, individuato come il rinforzo ideale per il centrocampo in vista del ritorno in Champions League, e Allegri era pronto ad accoglierlo. Il crollo del finale di stagione, la mancata qualificazione in Champions e la successiva rivoluzione tecnica e societaria imposta dalla proprietà di Gerry Cardinale hanno però rimescolato le carte, portando al congelamento definitivo della trattativa.

L'Arsenal e le sirene turche

 Saltato l'accordo con i rossoneri, l'entourage del giocatore ha riallacciato quindi i contatti con le altre pretendenti europee tra cui diverse squadre di Premier League e in particolare con l'Arsenal, sogno mai nascosto di Goretzka, la Juve come detto, ma anche alcune squadre turche, sempre più capaci di attrarre stelle dall'estero grazie a una ricca politica degli ingaggi. 

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La strategia della Juventus

 I bianconeri avevano già preso informazioni sul centrocampista in primavera nel tentativo di assecondare la richiesta di Spalletti di inserire in rosa elementi di esperienza e spessore internazionale per alzare il livello caratteriale della squadra e Goretzka si era detto affascinato dalla possibilità di un'esperienza in Italia, ma oggi alla Continassa le prospettive sono del tutto cambiate. La mancata qualificazione in Champions rende infatti rende complicato assecondare le richieste del centrocampista (che al Bayern guadagnava 7 milioni di euro netti più bonus) e soprattutto, visto che Vlahovic non rinnoverà, sono cambiate le priorità sul mercato, che ora sono l'acquisto di un portiere e quello di un centravanti. La Juve ha scelto quindi una strategia attendista: nessuna porta chiusa a Goretzka, ma la trattativa verrà ripresa in considerazione solo più avanti, a patto che il tedesco sia ancora svincolato e disposto a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche.

Il fattore tempo

 Dal canto suo, il centrocampista tedesco non sembra avere fretta di decidere e preferisce valutare con calma ogni opzione per il prosieguo della sua carriera: "Non direi che la scelta avverrà fra la fine della stagione e l'inizio dei Mondiali. Deciderò semplicemente quando sentirò che è il momento di farlo", ha dichiarato di recente. La Juventus resta alla finestra.

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