Juve, ipotesi Goretzka a zero: gli agenti hanno chiamato i bianconeri

I bianconeri avevano già preso informazioni sul centrocampista in primavera nel tentativo di assecondare la richiesta di Spalletti di inserire in rosa elementi di esperienza e spessore internazionale per alzare il livello caratteriale della squadra e Goretzka si era detto affascinato dalla possibilità di un'esperienza in Italia, ma oggi alla Continassa le prospettive sono del tutto cambiate. La mancata qualificazione in Champions rende infatti rende complicato assecondare le richieste del centrocampista (che al Bayern guadagnava 7 milioni di euro netti più bonus) e soprattutto, visto che Vlahovic non rinnoverà, sono cambiate le priorità sul mercato, che ora sono l'acquisto di un portiere e quello di un centravanti. La Juve ha scelto quindi una strategia attendista: nessuna porta chiusa a Goretzka, ma la trattativa verrà ripresa in considerazione solo più avanti, a patto che il tedesco sia ancora svincolato e disposto a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche.