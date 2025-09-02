Inter, retroscena Akanji: perché è arrivato nonostante il "mercato chiuso"

Al netto delle parole di circostanza che ogni dirigente rilascia soprattutto quando gli viene chiesto di acquisti o cessioni, in casa Inter c'era davvero la convinzione che il mercato fosse chiuso con la cessione di Taremi all'Olympiacos. E invece sono successe almeno tre cose nell'arco di poche ore che hanno cambiato il destino del finale di mercato nerazzurro, a partire, ovviamente, dalla sconfitta interna contro l'Udinese che di certo non cambia il progetto sportivo ma ha acceso un altro campanello di allarme relativo alla difesa; e poi i 90 minuti di Pavard in panchina contro l'Udinese, qualcosa che a molti ha fatto suonare un campanello di allarme visto che sul francese, indicato tra i possibili partenti da settimane (in pratica da quando aveva saltato il Mondiale per Club per infortunio ma negli stessi giorni era stato visto giocare a padel), continuavano a uscire voci di sondaggi, interessamenti e, infine, offerte.