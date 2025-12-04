Calciomercato Inter: chi è Branimir Mlacic, il gioiello croato nel mirino dei nerazzurri

Secondo Sucic, l'operazione è in fase avanzata: "Direi che l'affare è fatto all'80%. Il giocatore vuole andare all'Inter, l'Hajduk è disposto a cederlo. Ora si tratta solo del progetto che gli stanno presentando". I rappresentanti del giocatore e del club croato sono stati avvistati a Milano la scorsa settimana e sarebbero attesi nuovi incontri a breve. L'Hajduk chiede una percentuale sulla futura rivendita e bonus legati alle prestazioni, mentre le cifre esatte sono ancora oggetto di negoziazione.