Calciomercato Inter: chi è Branimir Mlacic, il gioiello croato nel mirino dei nerazzurri

Un giornalista croato spiega le caratteristiche del giovane difensore entrato nel mirino dell'Inter

di Stefano Fiore
04 Dic 2025 - 17:14

Secondo alcune informazioni in arrivo dalla Croazia l'Inter avrebbe messo le mani su Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato e autentica rivelazione del campionato locale. Il giornalista croato Izak Ante Sucic ha parlato a Tribuna tracciando l'identikit del giocatore e svelando i dettagli di una trattativa che sembrerebbe molto ben avviata.

Le caratteristiche tecniche: "Difensore che gioca la palla"

 Mlacic è considerato uno dei migliori tre giocatori Under 20 della Croazia. Alto e snello, è un difensore moderno con spiccate doti di impostazione. "Branimir è un difensore che gioca con la palla. È molto bravo a leggere il gioco e a intercettare" spiega Sucic. Tuttavia, il giornalista sottolinea anche le aree di miglioramento: deve sviluppare il tono muscolare per reggere l'urto con campionati più fisici e può crescere in quasi ogni aspetto. Non è un velocista puro, ma compensa con l'intelligenza tattica.

Il ruolo ideale: perfetto per la difesa a tre

 Tatticamente, Mlačić sembra disegnato per il sistema di gioco dell'Inter. Le sue posizioni migliori sono difensore centrale destro in una difesa a tre o difensore centrale destro in una linea a quattro. Secondo l'esperto croato, il ragazzo non è ancora pronto per la prima squadra dell'Inter, ma la Primavera gli starebbe stretta. La strategia migliore sarebbe acquistarlo e lasciarlo in prestito (magari allo stesso Hajduk o altrove) per maturare, ricalcando l'operazione Vuskovic fatta dal Tottenham.

La trattativa: "Affare fatto all'80%"

 Secondo Sucic, l'operazione è in fase avanzata: "Direi che l'affare è fatto all'80%. Il giocatore vuole andare all'Inter, l'Hajduk è disposto a cederlo. Ora si tratta solo del progetto che gli stanno presentando". I rappresentanti del giocatore e del club croato sono stati avvistati a Milano la scorsa settimana e sarebbero attesi nuovi incontri a breve. L'Hajduk chiede una percentuale sulla futura rivendita e bonus legati alle prestazioni, mentre le cifre esatte sono ancora oggetto di negoziazione.

