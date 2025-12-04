Calciomercato Inter: chi è Branimir Mlacic, il gioiello croato nel mirino dei nerazzurri

Inter-Venezia: il film della partita
Un giornalista croato spiega le caratteristiche del giovane difensore entrato nel mirino dell'Inter
Secondo alcune informazioni in arrivo dalla Croazia l'Inter avrebbe messo le mani su Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato e autentica rivelazione del campionato locale. Il giornalista croato Izak Ante Sucic ha parlato a Tribuna tracciando l'identikit del giocatore e svelando i dettagli di una trattativa che sembrerebbe molto ben avviata.
Mlacic è considerato uno dei migliori tre giocatori Under 20 della Croazia. Alto e snello, è un difensore moderno con spiccate doti di impostazione. "Branimir è un difensore che gioca con la palla. È molto bravo a leggere il gioco e a intercettare" spiega Sucic. Tuttavia, il giornalista sottolinea anche le aree di miglioramento: deve sviluppare il tono muscolare per reggere l'urto con campionati più fisici e può crescere in quasi ogni aspetto. Non è un velocista puro, ma compensa con l'intelligenza tattica.
Tatticamente, Mlačić sembra disegnato per il sistema di gioco dell'Inter. Le sue posizioni migliori sono difensore centrale destro in una difesa a tre o difensore centrale destro in una linea a quattro. Secondo l'esperto croato, il ragazzo non è ancora pronto per la prima squadra dell'Inter, ma la Primavera gli starebbe stretta. La strategia migliore sarebbe acquistarlo e lasciarlo in prestito (magari allo stesso Hajduk o altrove) per maturare, ricalcando l'operazione Vuskovic fatta dal Tottenham.
Secondo Sucic, l'operazione è in fase avanzata: "Direi che l'affare è fatto all'80%. Il giocatore vuole andare all'Inter, l'Hajduk è disposto a cederlo. Ora si tratta solo del progetto che gli stanno presentando". I rappresentanti del giocatore e del club croato sono stati avvistati a Milano la scorsa settimana e sarebbero attesi nuovi incontri a breve. L'Hajduk chiede una percentuale sulla futura rivendita e bonus legati alle prestazioni, mentre le cifre esatte sono ancora oggetto di negoziazione.
