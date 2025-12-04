Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Milan, Tare: "Rinnovo Maignan? Cercheremo insieme una soluzione"

04 Dic 2025 - 20:59
© Getty Images

© Getty Images

"Il contratto di Maignan? Mike è un ragazzo straordinario ed è un portiere favoloso. Per adesso pensiamo al campo, poi cercheremo insieme una soluzione". Così il direttore sportivo del Milan Igli Tare ai microfoni di Sport Mediaset, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro la Lazio. Per Tare è un ritorno da ex all'Olimpico. "Non lo nascondo, le emozione è grande. Ho avuto il piacere di salutare tanta gente che mi ha voluto bene in questi 17 anni. Sappiamo di giocare contro un avversario molto pericoloso: vogliono arrivare fino in fondo. Siamo preparati bene, abbiamo fatto qualche cambiamento nella formazione per dare la possibilità a giocatori come Jashari, visto che lo abbiamo aspettato per tanti mesi", ha detto.

Finalmente si vede Jashari in campo. "Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore: hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti fiduciosi su Ardon e si è visto nelle ultime due settimane per come si è allenato con la squadra. Siamo contenti che questo calvario sia finito", ha concluso Tare.

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Roma e Juventus su Zirkzee, ma la pista si complica: Fabio Silva l'alternativa

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Il Napoli vuole Mainoo: stretta sul Manchester United per l'inglese

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:42
Lewandowski, Rüdiger e Alaba nel mirino dell'Arabia Saudita
20:59
Milan, Tare: "Rinnovo Maignan? Cercheremo insieme una soluzione"
20:39
Il Galatasaray non molla Lookman: sul piatto un ingaggio da 6 milioni
Florian Wirtz
19:58
Liverpool, Van Dijk: "Wirtz? C'è un chiaro motivo se l'abbiamo preso..."
 Roberto De Zerbi
18:52
De Zerbi: "Mi vedo al Marsiglia ancora a lungo"