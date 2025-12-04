Milan, Tare: "Rinnovo Maignan? Cercheremo insieme una soluzione"

"Il contratto di Maignan? Mike è un ragazzo straordinario ed è un portiere favoloso. Per adesso pensiamo al campo, poi cercheremo insieme una soluzione". Così il direttore sportivo del Milan Igli Tare ai microfoni di Sport Mediaset, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro la Lazio. Per Tare è un ritorno da ex all'Olimpico. "Non lo nascondo, le emozione è grande. Ho avuto il piacere di salutare tanta gente che mi ha voluto bene in questi 17 anni. Sappiamo di giocare contro un avversario molto pericoloso: vogliono arrivare fino in fondo. Siamo preparati bene, abbiamo fatto qualche cambiamento nella formazione per dare la possibilità a giocatori come Jashari, visto che lo abbiamo aspettato per tanti mesi", ha detto.