Inter, occhio alle richieste dall'estero per Dumfries: si valuta l'eventuale sostituto

Inter-River: rissa Dumfries-Acuna, Chivu si lancia in campo
Il giocatore olandese richiesto dalle big europee, i nerazzurri pensano a Marco Palestra del Cagliari come sostitutodi Redazione
Denzel Dumfries continua a essere decisivo nell'Inter e la sua assenza in queste settimane si sta facendo sentire in maniera importante. L'esterno nerazzurro è fermo per un infortunio, tuttavia i rumors di mercato su di lui non mancano così come le richieste dalle big europee che sarebbero pronte a sfruttare la situazione.
"Denzel Dumfries resta sempre nel radar dei top club europei per il 2026, dopo le sue eccellenti prestazioni nell'ultimo anno e mezzo. La Serie A l'ha votato come terzino destro della stagione e ha generato 20 tra gol e assist nell'Inter e in Nazionale, brillando in nerazzurro. Tra due settimane il rientro dall'infortunio" ha spiegato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube mettendo in allerta i tifosi della Beneamata.
Considerato che Luis Henrique non sta dando le garanzie attese e Matteo Darmian ha raggiunto quota trentasei anni, l'Inter sta valutando di muoversi sul mercato per tutelarsi e il nome prescelto sarebbe quello di Marco Palestra come riportato dal Corriere della Sera. Gli osservatori nerazzurri erano presenti all'Allianz Stadium in occasione della sfida fra Juventus e Cagliari a dimostrazione di come vi sia un interesse nei confronti del giocatore dei sardi.
Il punto è che Palestra è in prestito secco dall'Atalanta che possiede il cartellino e con la quale l'Inter ha avuto non poche difficoltà dopo il mancato approdo a Milano di Ademola Lookman in estate. Juventus e Napoli si sarebbero già mosse, motivo per cui il rischio di un'asta al rialzo è alto, il tutto in attesa di scoprire cosa farà Dumfries in futuro.
