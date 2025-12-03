Inter, occhio alle richieste dall'estero per Dumfries: si valuta l'eventuale sostituto

Considerato che Luis Henrique non sta dando le garanzie attese e Matteo Darmian ha raggiunto quota trentasei anni, l'Inter sta valutando di muoversi sul mercato per tutelarsi e il nome prescelto sarebbe quello di Marco Palestra come riportato dal Corriere della Sera. Gli osservatori nerazzurri erano presenti all'Allianz Stadium in occasione della sfida fra Juventus e Cagliari a dimostrazione di come vi sia un interesse nei confronti del giocatore dei sardi.