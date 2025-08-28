Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter, Marotta: "Liverpool e Arsenal? Difficili ma ce la giocheremo. Il nostro mercato lo abbiamo fatto"

Il presidente nerazzurro dopo il sorteggio di Champions League: "Chivu ha vinto questa manifestazione e sa come affrontare gli avversari"

28 Ago 2025 - 20:28
© IPA

© IPA

Dopo il sorteggio della fase a campionato di Champions League, il presidente dell'Inter Beppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sky Sport. L'ultima edizione si è chiusa con la debacle contro il Psg. "Intanto alla finale ci siamo arrivati, a livello statistico dal 2018/19 abbiamo rappresentato maggiormente l'Italia ed è un orgoglio e un vanto. Come obiettivo vogliamo fare bene - ha commentato -. Chivu è alla prima esperienza da allenatore ma questa manifestazione l'ha vinta, sa come si affrontano gli avversari. Questa nuova formula è molto difficile, l'importante è affrontare le squadre al momento giusto e che l'aspetto psicologico e della forma fisica sia sempre al massimo".

Leggi anche

Champions League, il sorteggio: ecco tutte le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juve

Sul mercato e le sfide casalinghe con Liverpool e Arsenal. "Abbiamo fatto il programma di mercato con un modello diverso, il nostro mercato lo abbiamo fatto, investendo sui giovani, dei quali quattro comprati e uno del nostro settore giovanile, Pio Esposito. Un'età media di 21 anni e mezzo, in sintonia con le linee guida della proprietà e del club. Abbiamo un allenatore all'esordio, ma ricco d'esperienza. L'organico è in sintonia con le nostre ambizioni. Inglesi a San Siro? Da appassionato di calcio sono contento, il livello di difficoltà è molto alto ma sono fiducioso. In casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi e ce la giocheremo. L'importante è arrivare ad affrontare questi avversari in condizioni psico-fisiche perfette".

Su Calhanoglu alla tv turca: "E' un giocatore importante, presente e futuro dell'Inter". Su Taremi: "La situazione è che lui che deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione".

ZANETTI: "OBIETTIVO È ARRIVARE FINO IN FONDO"
Dopo Beppe Marotta, anche il vicepresidente Javier Zanetti ha commentato il sorteggio di Monte Carlo. "Si riparte da questo grande entusiasmo che c'è adesso, un nuovo allenatore e un nuovo percorso. Arrivare in finale è sempre importante, purtroppo è andata male ma bisogna guardare avanti - ha spiegato a Sky Sport -. Il calcio insegna che ci sono sempre nuovi obiettivi, ci piace questa competizione, proveremo a ripeterci, sarà difficile ma l'obiettivo è arrivare fino in fondo". Su Chivu al battesimo in Europa: "Conosco Cristian, l'ho avuto come compagno, straordinario dentro e fuori. Si capiva dalla sua intelligenza che avrebbe potuto fare questo percorso, ha una grande opportunità, dipende anche da noi di supportarlo in tutto, cercando di mettergli a disposizione tutto quello che occorre per fare una grande stagione, in Italia e in Europa".

marotta
inter
sorteggio champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:24
DICH NICOLA PRE SASSUOLO DICH

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

01:26
DICH GROSSO PRE CREMONESE DICH

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

01:42
DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

00:53
MCH CUTRONE A PARMA MCH

Cutrone sbarca a Parma

01:26
Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

01:29
Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

01:24
Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

01:30
La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

01:33
Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

01:23
La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

01:33
Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

01:32
Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

I più visti di Inter

Thuram, doppietta da urlo sotto gli occhi di papà e Khéphren. E lo juventino risponde

L’Inter riscopre le sue certezze: Toro annientato con una manita nel segno della ThuLa

La Nord annuncia la protesta: "Fuori da San Siro fino a data da destinarsi, tenetevi il teatro"

Sucic

Sucic è la sorpresa più bella: fantasia e assist alla Modric, Chivu ha un'arma in più

Chivu: "I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato"

Sucic, calcio, natura e niente social: "Che emozione la Champions e la nazionale"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:13
Brasile: l'ex viola Cabral non basta a Davide Ancelotti
20:43
Italia U17, dal 4/9 torneo internazionale in Portogallo
20:39
Geolier: "Decisione di cambiare speaker al Maradona presa dal Napoli"
20:09
Idea Como-Milan in Australia: scontro tra Ue e Lega A
19:18
Milan, per Jashari frattura composta del perone destro