Inter, Marotta: "Liverpool e Arsenal? Difficili ma ce la giocheremo. Il nostro mercato lo abbiamo fatto"

Il presidente nerazzurro dopo il sorteggio di Champions League: "Chivu ha vinto questa manifestazione e sa come affrontare gli avversari"
© IPA
Dopo il sorteggio della fase a campionato di Champions League, il presidente dell'Inter Beppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sky Sport. L'ultima edizione si è chiusa con la debacle contro il Psg. "Intanto alla finale ci siamo arrivati, a livello statistico dal 2018/19 abbiamo rappresentato maggiormente l'Italia ed è un orgoglio e un vanto. Come obiettivo vogliamo fare bene - ha commentato -. Chivu è alla prima esperienza da allenatore ma questa manifestazione l'ha vinta, sa come si affrontano gli avversari. Questa nuova formula è molto difficile, l'importante è affrontare le squadre al momento giusto e che l'aspetto psicologico e della forma fisica sia sempre al massimo".
Sul mercato e le sfide casalinghe con Liverpool e Arsenal. "Abbiamo fatto il programma di mercato con un modello diverso, il nostro mercato lo abbiamo fatto, investendo sui giovani, dei quali quattro comprati e uno del nostro settore giovanile, Pio Esposito. Un'età media di 21 anni e mezzo, in sintonia con le linee guida della proprietà e del club. Abbiamo un allenatore all'esordio, ma ricco d'esperienza. L'organico è in sintonia con le nostre ambizioni. Inglesi a San Siro? Da appassionato di calcio sono contento, il livello di difficoltà è molto alto ma sono fiducioso. In casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi e ce la giocheremo. L'importante è arrivare ad affrontare questi avversari in condizioni psico-fisiche perfette".
Su Calhanoglu alla tv turca: "E' un giocatore importante, presente e futuro dell'Inter". Su Taremi: "La situazione è che lui che deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione".
ZANETTI: "OBIETTIVO È ARRIVARE FINO IN FONDO"
Dopo Beppe Marotta, anche il vicepresidente Javier Zanetti ha commentato il sorteggio di Monte Carlo. "Si riparte da questo grande entusiasmo che c'è adesso, un nuovo allenatore e un nuovo percorso. Arrivare in finale è sempre importante, purtroppo è andata male ma bisogna guardare avanti - ha spiegato a Sky Sport -. Il calcio insegna che ci sono sempre nuovi obiettivi, ci piace questa competizione, proveremo a ripeterci, sarà difficile ma l'obiettivo è arrivare fino in fondo". Su Chivu al battesimo in Europa: "Conosco Cristian, l'ho avuto come compagno, straordinario dentro e fuori. Si capiva dalla sua intelligenza che avrebbe potuto fare questo percorso, ha una grande opportunità, dipende anche da noi di supportarlo in tutto, cercando di mettergli a disposizione tutto quello che occorre per fare una grande stagione, in Italia e in Europa".
Commenti (0)