Inter, Marotta: "Liverpool e Arsenal? Difficili ma ce la giocheremo. Il nostro mercato lo abbiamo fatto"

Sul mercato e le sfide casalinghe con Liverpool e Arsenal. "Abbiamo fatto il programma di mercato con un modello diverso, il nostro mercato lo abbiamo fatto, investendo sui giovani, dei quali quattro comprati e uno del nostro settore giovanile, Pio Esposito. Un'età media di 21 anni e mezzo, in sintonia con le linee guida della proprietà e del club. Abbiamo un allenatore all'esordio, ma ricco d'esperienza. L'organico è in sintonia con le nostre ambizioni. Inglesi a San Siro? Da appassionato di calcio sono contento, il livello di difficoltà è molto alto ma sono fiducioso. In casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi e ce la giocheremo. L'importante è arrivare ad affrontare questi avversari in condizioni psico-fisiche perfette".