Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

Il catalano è al centro delle voci del mercato perché individuato dall'Inter come perfetto erede di Simone Inzaghi ma non ha ancora ottenuto il via libera del Como, i tifosi nerazzurri allora cercano di convincerlo via social: "Ti aspettiamo", "Vieni all'Inter", "Vieni subito", "Accetta", "Auguri e figli interisti" si legge.