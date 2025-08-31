Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Marotta chiude il mercato dell'Inter: "Non accadrà altro"

31 Ago 2025 - 21:09

"Penso non accadrà altro, confermare l'ossatura della squadra è un pregio, solo le squadre forti possono farlo. La rosa è numericamente giusta, nel rispetto di programma e obiettivi, anche per un confronto fatto quotidianamente con l'allenatore". Lo dice il presidente dell'Inter Beppe Marotta prima del fischio d'inizio del match contro l'Udinese. Anche Lookman - dice Marotta - dovrebbe restare all'Atalanta". E per la difesa non rinforzata risponde: "Intanto non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo nel reparto. La maggior parte hanno grande esperienza e sono collaudati, un po' datati, ma è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo è garanzia di tranquillità. Vedremo più avanti cosa succederà".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Mercato

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

Calciomercato live

Calciomercato live

Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni

Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:10
Insigne riparte da Parma: contatti col club
21:23
Ufficiale Tsimikas alla Roma, in prestito dal Liverpool
21:12
Ten Hag-Leverkusen già al capolinea: il club medita l'esonero
21:09
Marotta chiude il mercato dell'Inter: "Non accadrà altro"
20:04
Lo United in trattativa con l'Aston Villa: vuole Emiliano Martinez