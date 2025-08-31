Marotta chiude il mercato dell'Inter: "Non accadrà altro"

"Penso non accadrà altro, confermare l'ossatura della squadra è un pregio, solo le squadre forti possono farlo. La rosa è numericamente giusta, nel rispetto di programma e obiettivi, anche per un confronto fatto quotidianamente con l'allenatore". Lo dice il presidente dell'Inter Beppe Marotta prima del fischio d'inizio del match contro l'Udinese. Anche Lookman - dice Marotta - dovrebbe restare all'Atalanta". E per la difesa non rinforzata risponde: "Intanto non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo nel reparto. La maggior parte hanno grande esperienza e sono collaudati, un po' datati, ma è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo è garanzia di tranquillità. Vedremo più avanti cosa succederà".