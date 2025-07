Pavard gioca a padel, rabbia social dei tifosi Inter: "E la caviglia?"

Benjamin Pavard è uno dei quattro giocatori (poi diventati cinque con Frattesi) che erano rientrati in anticipo dal Mondiale per Club, poiché i relativi problemi fisici non gli avrebbero consentito di scendere in campo neanche nella fase finale del torneo americano. Nel caso del francese si tratta del problema alla caviglia rimediato a fine aprile contro la Roma, che gli aveva fatto saltare tutte le partite di fine stagione salvo rientra nella disfatta in finale di Champions.