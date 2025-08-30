Logo SportMediaset
Milan, accelerata per Rabiot: Tare al lavoro, contatti costanti con il Marsiglia

Ultimi giorni caldissimi per i rossoneri: Jimenez a un passo dal Bournemouth, Musah potrebbe restare. Akanji dice no

30 Ago 2025 - 22:25
© Getty Images

© Getty Images

I tre punti di Lecce servivano per guadagnarsi una pausa nazionali di serenità. I tre giorni che verranno, invece, promettono scintille sul mercato. Igli Tare si prepara a una 72 ore da paura, con molte trattative sul tavolo e una rosa ancora da aggiustare per accontentare Massimiliano Allegri e rendere il Milan competitivo. Il primo nome sul taccuino del ds rossonero è quello di Adrien Rabiot, pupillo del tecnico che lo considera fondamentale per la crescita tecnico-tattica della squadra. L'accordo con il giocatore, molto legato a Max, è quasi fatto: contratto da 6 milioni più 1 di bonus. Quello con il Marsiglia va trovato (si parla di 15 milioni circa) e per questo Tare ha accelerato le operazioni ed è in costante contatto con i francesi. L'operazione non è semplice, ma si può fare, anche se il sacrificio economico porterebbe a un ridimensionamento degli obiettivi in difesa. E a proposito di rinforzi nel reparto arretrato, Akanji, nel mirino dei rossoneri, ha detto no: il difensore svizzero del Manchester City vuole giocare la Champions.

In difesa, intanto, si sta definendo l'uscita di Jimenez in direzione Bournemouth. La trattativa dovrebbe essere in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito oneroso con riscatto oltre i 20 milioni e precisamente attorno ai 23. La partenza dello spagnolo dovrebbe coincidere con la permanenza di Yunus Musah. Dello statunitense e della trattativa con l'Atalanta ha parlato prima della sfida con il Lecce proprio lo stesso Tare e anche l'ad della Dea Luca Percassi prima della gara di Parma. L'ultima parola, in qualche modo, è stata data ad Allegri che ha bisogno di Musah per completare la batteria di esterni (lo utilizzerà sostanzialmente solo così). A meno di sorprese, quindi, non si muoverà da Milanello. 

Resta infine da capire cosa accadrà con Gimenez. Gli ultimi giorni di mercato serviranno per provare a trovare una quadra con la Roma per uno scambio con Dovbyk. "Questo scambio non è neanche partito. Allora stato attuale questa cosa non esiste. Ognuno ha il suo centravanti, siamo contenti della nostra squadra e del nostro organico - ha detto il ds della Roma Massara prima della gara contro il Pisa. "Oggi è il centravanti della Roma. Siamo soddisfatti, lui lo scorso anno ha segnato 17 gol. Attaccanti come lui e come Gimenez sono sempre al centro dell’attenzione soprattutto in questi momenti". 

