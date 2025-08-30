Milan, accelerata per Rabiot: Tare al lavoro, contatti costanti con il Marsiglia

In difesa, intanto, si sta definendo l'uscita di Jimenez in direzione Bournemouth. La trattativa dovrebbe essere in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito oneroso con riscatto oltre i 20 milioni e precisamente attorno ai 23. La partenza dello spagnolo dovrebbe coincidere con la permanenza di Yunus Musah. Dello statunitense e della trattativa con l'Atalanta ha parlato prima della sfida con il Lecce proprio lo stesso Tare e anche l'ad della Dea Luca Percassi prima della gara di Parma. L'ultima parola, in qualche modo, è stata data ad Allegri che ha bisogno di Musah per completare la batteria di esterni (lo utilizzerà sostanzialmente solo così). A meno di sorprese, quindi, non si muoverà da Milanello.



Resta infine da capire cosa accadrà con Gimenez. Gli ultimi giorni di mercato serviranno per provare a trovare una quadra con la Roma per uno scambio con Dovbyk. "Questo scambio non è neanche partito. Allora stato attuale questa cosa non esiste. Ognuno ha il suo centravanti, siamo contenti della nostra squadra e del nostro organico - ha detto il ds della Roma Massara prima della gara contro il Pisa. "Oggi è il centravanti della Roma. Siamo soddisfatti, lui lo scorso anno ha segnato 17 gol. Attaccanti come lui e come Gimenez sono sempre al centro dell’attenzione soprattutto in questi momenti".