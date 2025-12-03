Inter, per Acerbi e De Vrij decisione in extremis: "Il club è stato chiaro, ne parleremo a tempo debito"

L'agente Pastorello: "Il mio compito è portare più opzioni possibili ai miei calciatori"
Un futuro non ancora definito ma probabilmente indirizzato: difficile che Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza a fine stagione con l'Inter, possano vestire la maglia nerazzurra anche la prossima stagione. Difficile, ma non da escludere a priori. Questo si evince dalle parole dell'agente dei due difensori, Federico Pastorello: "La società con noi è stata molto chiara: prenderanno una decisione a fine stagione" ha dichiarato a Tuttomercatoweb. "Poi ovviamente c'è chi sarà libero di trattare il rinnovo, chi magari nel frattempo avrà già firmato con qualcun altro".
Un gioco delle parti legittimo, senza frizioni o incomprensioni. Il rapporto tra club e giocatori è ottimo, ragione in più per non escludere lo scenario di un accordo in extremis: "Non vedo però all'orizzonte decisioni già prese. L'Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Qualcuno sarà ai saluti, qualcun altro rinnoverà. Però siamo abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà questi discorsi a maggio-giugno. Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e anche stavolta farò così. Detto ciò, i ragazzi sono attaccatissimi all'Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione all'Inter e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente nerazzurra. Si trovano benissimo e non escludo nulla, ma ne parleremo a tempo debito".