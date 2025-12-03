Inter, per Acerbi e De Vrij decisione in extremis: "Il club è stato chiaro, ne parleremo a tempo debito"

Un gioco delle parti legittimo, senza frizioni o incomprensioni. Il rapporto tra club e giocatori è ottimo, ragione in più per non escludere lo scenario di un accordo in extremis: "Non vedo però all'orizzonte decisioni già prese. L'Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Qualcuno sarà ai saluti, qualcun altro rinnoverà. Però siamo abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà questi discorsi a maggio-giugno. Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e anche stavolta farò così. Detto ciò, i ragazzi sono attaccatissimi all'Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione all'Inter e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente nerazzurra. Si trovano benissimo e non escludo nulla, ma ne parleremo a tempo debito".