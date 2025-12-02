Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'IDEA PER GIUGNO

L'Inter pensa al dopo Sommer: è Vicario il nome nuovo per la porta nerazzurra

Già contattato l'agente, i rumors lo vogliono intenzionato a tornare in Italia dopo l'esperienza in Premier

di Redazione
02 Dic 2025 - 09:07
© Getty Images

© Getty Images

All'Inter si sta pensando seriamente al nuovo portiere. Il dopo Sommer è già stato individuato in Guglielmo Vicario, al suo terzo campionato in Premier League, al Tottenham. La stagione non è stata finora fortunata per chi sta in porta in casa nerazzurra. Sommer ha vissuto qualche blackout che ne ha minato il rendimento, mentre Martinez è stato protagonista di un tragico fatto di cronaca che ha, logicamente, condizionato la sua serenità.

Ecco perché l'idea di puntare forte su Vicario ha una sua indiscutibile logica. E' uno dei migliori portieri italiani, è nel giro della Nazionale e, secondo alcuni rumors, sarebbe felice di tornare in Italia. L’agente del portiere del Tottenham, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe riaperto un canale di comunicazione con l’Inter, anche se la concorrenza, soltanto in Italia, è ampia. Si era già parlato di un possibile approdo in nerazzurro tre stagioni fa, quando Onana fu venduto allo United e Vicario, da Empoli, si spostò in Inghilterra. 

La trattativa non è comunque così semplice. L'idea è quella di puntare su di lui nel mercato estivo. Vicario guadagna 2,5 milioni di sterline e ha un contratto con gli Spurs fino al 2028. Il problema, più che altro, è che spendere una trentina di milioni per un 29enne non rientra nei parametri economici di Oaktree. Possibile però che si possa convincere il fondo facendo una valutazione costi-benefici, in considerazione del fatto che un portiere di altissimo livello garantisce parecchi punti in classifica. Per comprenderlo, in casa nerazzurra, basta buttare un occhio dall'altra parte del Naviglio. 

Leggi anche

Ausilio chiude il mercato di gennaio e gongola su Diouf: "Qualcuno si è accorto che è un buon giocatore..."

inter
sommer
vicario

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Inter

Adeyemi all'Inter? È stato proposto ma la verità è un'altra

NEWCASTLE: 50 MILIONI PER PIO ESPOSITO

Pio Esposito e l'incrocio mancato: poteva giocare nel Napoli, è presente e futuro dell'Inter

Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

Giovane, Ordonez e... Stankovic: gli intrecci di mercato di un'Inter che si 'svecchia"

Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

Jonathan David: attaccante del Lille in scadenza a fine giugno 2025

Inter-Juve, il derby d'Italia è anche sul mercato: 5 obiettivi comuni

Mercato ora per ora
Vedi tutti
08:19
Liverpool, pronta un'offerta al Real Madrid per Camavinga
23:23
Napoli, Manna sul mercato di gennaio: "Stiamo lavorando: focus in mezzo"
22:42
Parma, idea Mandas in prestito per la porta
21:23
Psg, si lavora al rinnovo di Doué
20:13
Newcastle, Howe lancia il mercato di gennaio: "Mi piacerebbe sempre mantenere la squadra fresca"