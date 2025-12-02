L'Inter pensa al dopo Sommer: è Vicario il nome nuovo per la porta nerazzurra

Già contattato l'agente, i rumors lo vogliono intenzionato a tornare in Italia dopo l'esperienza in Premierdi Redazione
© Getty Images
All'Inter si sta pensando seriamente al nuovo portiere. Il dopo Sommer è già stato individuato in Guglielmo Vicario, al suo terzo campionato in Premier League, al Tottenham. La stagione non è stata finora fortunata per chi sta in porta in casa nerazzurra. Sommer ha vissuto qualche blackout che ne ha minato il rendimento, mentre Martinez è stato protagonista di un tragico fatto di cronaca che ha, logicamente, condizionato la sua serenità.
Ecco perché l'idea di puntare forte su Vicario ha una sua indiscutibile logica. E' uno dei migliori portieri italiani, è nel giro della Nazionale e, secondo alcuni rumors, sarebbe felice di tornare in Italia. L’agente del portiere del Tottenham, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe riaperto un canale di comunicazione con l’Inter, anche se la concorrenza, soltanto in Italia, è ampia. Si era già parlato di un possibile approdo in nerazzurro tre stagioni fa, quando Onana fu venduto allo United e Vicario, da Empoli, si spostò in Inghilterra.
La trattativa non è comunque così semplice. L'idea è quella di puntare su di lui nel mercato estivo. Vicario guadagna 2,5 milioni di sterline e ha un contratto con gli Spurs fino al 2028. Il problema, più che altro, è che spendere una trentina di milioni per un 29enne non rientra nei parametri economici di Oaktree. Possibile però che si possa convincere il fondo facendo una valutazione costi-benefici, in considerazione del fatto che un portiere di altissimo livello garantisce parecchi punti in classifica. Per comprenderlo, in casa nerazzurra, basta buttare un occhio dall'altra parte del Naviglio.