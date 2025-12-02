L'Inter pensa al dopo Sommer: è Vicario il nome nuovo per la porta nerazzurra

Ecco perché l'idea di puntare forte su Vicario ha una sua indiscutibile logica. E' uno dei migliori portieri italiani, è nel giro della Nazionale e, secondo alcuni rumors, sarebbe felice di tornare in Italia. L’agente del portiere del Tottenham, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe riaperto un canale di comunicazione con l’Inter, anche se la concorrenza, soltanto in Italia, è ampia. Si era già parlato di un possibile approdo in nerazzurro tre stagioni fa, quando Onana fu venduto allo United e Vicario, da Empoli, si spostò in Inghilterra.