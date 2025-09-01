Logo SportMediaset
Il profilo

Inter, tre anni dopo ecco Akanji: il no al Milan solo qualche giorno fa

Il difensore svizzero arriva all'Inter in prestito: nel 2022 l'affare saltò per le richieste del Dortmund 

01 Set 2025 - 16:39
"Ci manca solo un vice De Vrij, dobbiamo coprire il buco lasciato dall'addio di Ranocchia". Parole pronunciate da Simone Inzaghi nell'estate del 2022. Già allora Manuel Akanji era nel mirino dell'Inter e la destinazione sembrava particolarmente gradita al difensore svizzero. Il Borussia Dortmund lo valutava 20 miloni di euro, all'epoca decisamente troppi per le casse nerazzurre. La trattativa non decollò: il classe '95, in scadenza l'anno successivo, si trasferì così al Manchester City costringendo Marotta a ripiegare su Acerbi. Il destino poi li mise contro qualche mese dopo nella finale di Istanbul, vinta per 1-0 dagli uomini di Guardiola.

A distanza di tre anni e con in bacheca due Premier League e una Champions League Akanji può finalmente sbarcare a Milano, sponda nerazzurra. Solo qualche giorno fa sul classe '95 c'erano i cugini del Milan, alla ricerca disperata di un centrale. Se da un lato i dialoghi tra i due club sembravano ben avviati, dall'altro il classe '95 ha rispedito al mittente la proposta del Diavolo, visto soprattutto il suo desiderio di giocare in Champions. 

Cristian Chivu, che nel frattempo ha preso il posto di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, avrà a disposizione un difensore esperto che nella scorsa stagione ha collezionato 40 presenze e due assist. Lo svizzero è quello che l'Inter cercava per completare il proprio reparto difensivo: noto per la sua velocità e forza fisica, può essere impiegato anche come terzino destro o sinistro. Nel 3-5-2, quindi, non è da escludere un suo utilizzo anche come braccetto. 

