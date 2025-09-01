Inter, tre anni dopo ecco Akanji: il no al Milan solo qualche giorno fa

Cristian Chivu, che nel frattempo ha preso il posto di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, avrà a disposizione un difensore esperto che nella scorsa stagione ha collezionato 40 presenze e due assist. Lo svizzero è quello che l'Inter cercava per completare il proprio reparto difensivo: noto per la sua velocità e forza fisica, può essere impiegato anche come terzino destro o sinistro. Nel 3-5-2, quindi, non è da escludere un suo utilizzo anche come braccetto.