Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

Un interessante retroscena di mercato su Neymar Jr. coinvolge la Serie A. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, oltre al Napoli, tra aprile e maggio scorsi il talento brasiliano sarebbe stato offerto anche all'Inter. Proposta che i nerazzurri, impegnati in un delicatissimo finale di stagione e alle prese con altre questioni, hanno declinato sia per questioni economiche, sia per le precarie condizioni fisiche del giocatore.