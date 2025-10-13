Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL RETROSCENA

Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

Il brasiliano starebbe cercando una nuova sistemazione in Europa per andare ai Mondiali

13 Ott 2025 - 21:46

Un interessante retroscena di mercato su Neymar Jr. coinvolge la Serie A. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, oltre al Napoli, tra aprile e maggio scorsi il talento brasiliano sarebbe stato offerto anche all'Inter. Proposta che i nerazzurri, impegnati in un delicatissimo finale di stagione e alle prese con altre questioni, hanno declinato sia per questioni economiche, sia per le precarie condizioni fisiche del giocatore. 

Stando alla ricostruzione dei fatti, a ridosso della sessione estiva gli agenti dell'attaccante avrebbero proposto il giocatore all'Inter presentando l'affare come un'occasione, ma non avrebbero trovato terreno fertile alla Pinetina nonostante l'interesse da un punto di vista tattico per un possibile cambio di modulo futuro

Leggi anche
Neymar - Ligue 1 e Saudi League – 222 e 90 milioni

Neymar e il Napoli si sono sfiorati: poi è arrivato De Bruyne e...

In Serie A però il "dossier Neymar" potrebbe non essersi esaurito così. Vista la situazione contrattuale di O' Ney, infatti, a breve la questione potrebbe tornare sorprendentemente d'attualità nel campionato italiano. Non tanto per l'Inter, sostanzialmente già a posto con gli attaccanti grazie all'esplosione di Pio Esposito, ma magari per altre squadre a caccia di un giocatore offensivo del suo spessore. In scadenza il 31 dicembre, il talento brasiliano a gennaio sarà ufficialmente svincolato e libero di accasarsi da extracomunitario in qualsiasi club a parametro zero. Condizione su cui l'entourage del giocatore starebbe già lavorando in vista del mercato invernale e soprattutto in ottica Mondiali, con Neymar desideroso di attirare le attenzioni di Ancelotti.

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

1 di 11
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

inter
neymar

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Inter

Bisseck vuole i Mondiali e pensa di partire a gennaio ma l'Inter perderebbe soldi

L'Inter pensa al futuro e guarda al Brasile: nel mirino il 17enne figlio di Robinho

L'Inter si tiene stretto il fenomeno Pio: dagli assalti respinti in estate a un ingaggio raddoppiato

Stankovic, prima volta con la Serbia: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra

Quando l'Inter dice no: tutte le offerte rifiutate in estate dai nerazzurri

L'Inter guarda in Germania per il post Sommer: occhi su Atubolu, il pararigori erede di Neuer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:00
Sassuolo, si lavora al riscatto anticipato di Muric
22:00
Union Saint-Gilloise: David Hubert nuovo allenatore
21:20
Atalanta, rimane l'intenzione di proporre il rinnovo a Lookman
20:27
Everton, a breve l'annuncio del rinnovo di Pickford
19:29
Inter, si valuta la cessione di Bisseck all'Eintracht