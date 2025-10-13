Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre
Il brasiliano starebbe cercando una nuova sistemazione in Europa per andare ai Mondiali
Un interessante retroscena di mercato su Neymar Jr. coinvolge la Serie A. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, oltre al Napoli, tra aprile e maggio scorsi il talento brasiliano sarebbe stato offerto anche all'Inter. Proposta che i nerazzurri, impegnati in un delicatissimo finale di stagione e alle prese con altre questioni, hanno declinato sia per questioni economiche, sia per le precarie condizioni fisiche del giocatore.
Stando alla ricostruzione dei fatti, a ridosso della sessione estiva gli agenti dell'attaccante avrebbero proposto il giocatore all'Inter presentando l'affare come un'occasione, ma non avrebbero trovato terreno fertile alla Pinetina nonostante l'interesse da un punto di vista tattico per un possibile cambio di modulo futuro.
In Serie A però il "dossier Neymar" potrebbe non essersi esaurito così. Vista la situazione contrattuale di O' Ney, infatti, a breve la questione potrebbe tornare sorprendentemente d'attualità nel campionato italiano. Non tanto per l'Inter, sostanzialmente già a posto con gli attaccanti grazie all'esplosione di Pio Esposito, ma magari per altre squadre a caccia di un giocatore offensivo del suo spessore. In scadenza il 31 dicembre, il talento brasiliano a gennaio sarà ufficialmente svincolato e libero di accasarsi da extracomunitario in qualsiasi club a parametro zero. Condizione su cui l'entourage del giocatore starebbe già lavorando in vista del mercato invernale e soprattutto in ottica Mondiali, con Neymar desideroso di attirare le attenzioni di Ancelotti.
