Lewandowski, Rüdiger e Alaba nel mirino dell'Arabia Saudita

Un alto funzionario del Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita ha rivelato l'interesse a ingaggiare Robert Lewandowski, Antonio Rüdiger e David Alaba la prossima estate, fissando un tetto salariale compreso tra 25 e 35 milioni di euro. Queste operazioni rientrano nel progetto Saudi Vision 2030, come riportato da 365Scores. Sull'attaccante polacco del Barcellona, che in estate andrà in scadenza, c'è anche l'interesse del Milan che non può minimamente avvicinarsi a tali cifre per l'ingaggio ma offrirebbe uno scenario sportivo più affascinante, soprattutto se si dovesse qualificare per la prossima Champions League.