milano cortina 2026
MILANO CORTINA

Bezzecchi tedoforo: accende la fiamma olimpica a Rimini

06 Gen 2026 - 15:30
11 foto

In attesa di tronare in pista, Marco Bezzecchi è stato tra i tedofori che stanno portando in giro per l'Italia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il pilota dell'Aprilia MotoGP ha acceso il braciere nella sua Rimini.

milano cortina 2026
bezzecchi