Lewis Hamilton è sicuro: la Ferrari ha tutto per vincere il mondiale

In un'intervista al Corriere della Sera il pilota inglese sente che il suo secondo anno con il Cavallino può essere quello buono

di Tommaso Marcoli
03 Mar 2026 - 10:47
Il campionato del mondo 2026 di Formula 1 è pronto al via. Da Melbourne partirà una delle stagioni più controverse e chiacchierate degli ultimi anni: il cambio di regolamento e le nuove power unit sono un'incognita. Eppure, c'è chi mostra un certo ottimismo, ed è sicuro di fare meglio dell'anno scorso. "L’anno del Cavallo (secondo il calendario cinese, ndroffre l’occasione di una rinascita e dal punto di vista tecnico in F1 tutti ricominciano da zero. Non c’è nulla di più eccitante, è bellissimo". Quel pilota è Lewis Hamilton.

L'anno buono?
In un'intervista rilasciata al Corriere, il pilota inglese rilascia parole al miele per la sua scuderia: "Soltanto due persone nel mondo guidano una Ferrari in F1, e io sono fra queste". Hamilton poi si rivolge direttamente ai tifosi dicendo che "È incredibile la loro empatia nei giorni buoni e in quelli negativi. Non possiamo promettere nulla ma basta fare un giro qui dentro (Maranello, ndr) per misurare gli enormi sforzi di ogni singola persona".  Una battuta anche sulla nuova vettura da gara: "Da 14 mesi lavoro sulla monoposto 2026, al simulatore e con gli ingegneri. Rispetto alla precedente che ho trovato già progettata, e potevo cambiare davvero poco, in questa macchina c’è un po’ del mio Dna e la cosa mi entusiasma".
Il rapporto con Leclerc
Non è mancato un passaggio sul rapporto con il collega Charles Leclerc: "Il mio obiettivo non è dividere i tifosi, vogliamo vincere tutti e due ed è chiaro che vorrei essere io a farlo e sto lavorando per questo. Ma il team viene al primo posto. Charles è un pilota fenomenale per come guida, per la sua etica, ed è qui da 8 anni". Lewis ha comunque una certezza per questa stagione: "dopo ciò che abbiamo passato l’anno scorso, possiamo affrontare qualsiasi situazione. Questa squadra ha tutto per vincere, dobbiamo portare a termine il lavoro insieme ai tifosi. Più facile dirlo che realizzarlo ma sono venuto in Ferrari perché ci credevo e ci credo ancora".

