Aston Martin, la power unit Honda è un'incognita: a Melbourne solo per onor di firma?

Allarme rosso in Formula Uno, anzi verde. No, non stiamo parlando dei venti di guerra che arrivano a soffiare fino all'Australia ma del caso Aston Martin. Come era già emerso nel corso delle due sessioni di test precampionato in Bahrain (anzi, fino dallo Shakedown di fine gennaio a Barcellona), il team di Silverstone contende suo malgrado alla Cadillac il ruolo di attuale Cenerentola del Mondiale e da Melbourne trapela la possibilità che le AMR26 di Fernando Alonso e Lance Stroll potrebbe fare solo atto di presenza sull'asfalto dell'Albert Park, per essere ritirate dopo pochi giri di gara per evitare figuracce e non intaccare fin da subito il monte-power unit a disposizione. Si tratta insomma - letteralmente - di limitare i danni in attesa di tempi (anche sul cronometro) migliori. Non presentarsi significherebbe affrontare una pesantissima penalità, oltre che un grave danno di immagine per la Formula Uno stessa all'alba di una nuova era in termini di regolamento tecnico.