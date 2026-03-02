Crisi

Meccanici Ferrari, difficoltoso il viaggio in Australia: Formula 1 a rischio

La guerra del Golfo potrebbe compromettere il corretto svolgimento delle gare in calendario in Bahrain e Arabia Saudita

di Tommaso Marcoli
02 Mar 2026 - 12:31
© Getty Images

© Getty Images

La crisi in Medio Oriente apre uno scenario d'incertezza e imprevedibilità per il mondo della Formula 1, il rischio di una sospensione o di una riorganizzazione del calendario è molto più concreta di quanto si possa credere. Sebbene la partenza del Circus dall'Australia non sembra essere - al momento - in discussione, il mondiale potrebbe seguire un corso diverso, considerando il contesto non favorevole.
I meccanici bloccati
I test prestagionali di Formula 1 si sono svolti in Bahrain e sono finiti - per un soffio - senza conseguenze. Pochi giorni dopo l'Iran ha bombardato una base USA costringendo i tecnici ad annullare un test pneumatici. Alcuni componenti della scuderia Ferrari non sono ancora arrivati a Melbourne (ma dovrebbero raggiungere l'Australia nelle prossime ore). Si valutano soluzioni alternative per raggiungere l'Australia ma le "finestre" aperte si stanno chiudendo: il corridoio Europa-Asia ha raggiunto il livello più alto di rischio strozzatura.
Logistica difficile
Per volare verso Oriente - e viceversa - si è passati dai quattro corridoi disponibili nel 2022 all'uno e mezzo di adesso. La rotta siberiana è chiusa da 4 anni e ai vettori non resta che attraversare il Medio Oriente, in questo momento infuocato. Anche "l'autostrada centrale" - sopra Iran e Penisola arabica - è stata chiusa. L'ultima traiettoria ancora possibile è quella che sorvola Afghanistan e Pakistan ma i recenti contrasti tra i due Paesi - con Islamabad che ha dichiarato "guerra aperta" - portano a un'attenta valutazione sulla sua eventuale chiusura. Insomma, in questo momento non esiste un corridoio Europa-Asia sicuro.
Calendario in evoluzione
La maggior parte dei team ha comunque raggiunto Melbourne e si appresta a correre il primo GP dell'anno che difficilmente sarà sospeso. Da lì poi continuerà la tournée asiatica in Cina e Giappone per poi tornare verso Ovest. Il 12 e 19 aprile sarebbero in programma i Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita: per ora confermati, anche se non si possono azzardare ipotesi oggi di cosa accadrà tra un mese. La FIA starebbe comunque valutando una variazione del calendario. Il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: "Monitoriamo gli sviluppi con attenzione, la sicurezza guiderà le nostre decisioni sui prossimi eventi in quell'area".

ferrari
qatar
formula 1
iran
gp australia
meccanici ferrari

Ultimi video

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

I più visti di Formula 1

Chiamatelo monsieur Leclerc: Charles ha sposato Alexandra a Montecarlo

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Domenicali: "L'incidente di Schumacher a Silverstone fu colpa di un meccanico"

F1 2026, a Melbourne debutta la nuova era: addio DRS, arrivano Straight Line Mode e Overtake Mode

Leclerc si è sposato con Alexandra a Montecarlo

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:37
Passo indietro del Palermo sconfitto dal Pescara, il Frosinone si allontana dalla vetta
DICH ZIELINSKI PRE COMO INTEGRALE 02/03 SRV
12:33
Zielinski: "Faremo di tutto per il Doblete. E sul derby... "
12:32
Brignone si ferma dopo la corsa contro il tempo per Milano-Cortina: "Il fisico mi chiede il conto"
La moviola di Inter-Genoa: il fallo di Calhanoglu era da rosso?
12:31
Calhanoglu doveva saltare il derby? La moviola del fallo su Ekuban
12:31
Meccanici Ferrari, difficoltoso il viaggio in Australia: Formula 1 a rischio