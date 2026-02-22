Ferrari, Hamilton riparte affamato: "Non vado da nessuna parte, so cosa devo fare"
Il britannico, ricaricato, su Instagram dopo i test in Bahrain: "Per un attimo ho dimenticato chi fossi. Stimolante vedere la squadra all'opera"
© Getty Images
"Per un momento avevo dimenticato chi fossi". Lewis Hamilton riparte così, fra un messaggio poetico su Instagram e la voglia di riscatto, con tanta voglia verso la sua seconda stagione con la Ferrari, in particolare dopo i test in Bahrain. Tutto pronto per l'esordio in Australia dal 6 all'8 marzo e cresce l'attesa per la Rossa del nuovo corso, che tanto bene ha figurato nelle prove pre-mondiale.
Hamilton ha poi rassicurato i suoi 42,3 milioni di follower: "So cosa va fatto. Sarà una stagione infernale". Un grido di battaglia, seguito dalla smentita delle voci su un possibile ritiro dalla Formula 1: "Sono rigenerato e riposato. Non vado da nessuna parte, restate con me".
Il pilota britannico ha poi ringraziato il team, pur sapendo che con le sue prestazioni non ha ricambiato l'impegno profuso dalla scuderia di Maranello: "Stimolante osservare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un'auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro. Tutto viene costruito da zero, progettato e riprogettato più e più volte. E poi ci sono solo pochi di noi che possono mettere alla prova quella macchina. Questa sensazione non stanca mai".