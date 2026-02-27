Regole

F1 2026, a Melbourne debutta la nuova era: addio DRS, arrivano Straight Line Mode e Overtake Mode

Definite le aree di attivazione e il punto di rilevamento nel GP inaugurale. A Melbourne si punta su velocità e attacchi ravvicinati

di Tommaso Marcoli
27 Feb 2026 - 14:25
© f1

© f1

La stagione di Formula 1 scatterà come da tradizione in Australia, sul tracciato dell’Albert Park. Per il primo appuntamento dell’anno sono già stati comunicati i dettagli operativi relativi alle zone di “straight mode”. Sul tracciato dell’Albert Park Circuit debutterà ufficialmente la Straight Line Mode, sistema che manda in pensione il tradizionale DRS
Cinque zone di attivazione
Per il weekend di Melbourne sono previste cinque aree distribuite lungo il giro. La prima collega curva 14 e curva 1, sfruttando il rettilineo principale e la fase più veloce del tracciato. La seconda è compresa tra curva 2 e curva 3, mentre la terza si sviluppa tra curva 5 e curva 6. Le ultime due sono posizionate rispettivamente tra curva 8 e curva 9 e tra curva 10 e curva 11. Una configurazione ampia che promette continui cambi di ritmo e più opportunità di attacco rispetto al passato.
Detection point alla curva 14
Con il nuovo regolamento, la Formula 1 dice addio all’ala mobile posteriore intesa nel senso classico. La Straight Line Mode consente infatti di modificare la configurazione sia dell’ala anteriore sia di quella posteriore nei tratti rettilinei designati. Non più solo un flap che si apre, ma un sistema integrato che interviene su entrambi gli assi, rendendo l’effetto più sofisticato. Accanto a questa novità arriva anche la Overtake Mode: potrà essere utilizzata dai piloti che si trovano entro un secondo dalla vettura che precede e permetterà di mantenere l’intera potenza elettrica, pari a 350 kW, fino a 340 km/h.

australia
gran premio
gp
formula 1
f1
f1 2026

Ultimi video

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

I più visti di Formula 1

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Pirelli, è addio con Mario Isola

Mercedes: la divisa di Adidas sembra quella di una squadra di calcio

GP Australia: la Formula 1 intitola curva-6 a due donne

Niccolò Perico sulle orme di Kimi Antonelli: ha firmato con Mercedes

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Roma-Juventus a Sozza
16:50
Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri
16:46
L'incidente di Silverstone del '99 e il tamponamento di Spa del '98 che costò il titolo
Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"
16:43
Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo
16:30
Doualla debutta nei 60 metri di un campionato italiano assoluto
16:29
L'Inter in visita alle vittime dell'incidente di Crans-Montana ricoverate al Niguarda