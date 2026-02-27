F1 2026, a Melbourne debutta la nuova era: addio DRS, arrivano Straight Line Mode e Overtake Mode

La stagione di Formula 1 scatterà come da tradizione in Australia, sul tracciato dell’Albert Park. Per il primo appuntamento dell’anno sono già stati comunicati i dettagli operativi relativi alle zone di “straight mode”. Sul tracciato dell’Albert Park Circuit debutterà ufficialmente la Straight Line Mode, sistema che manda in pensione il tradizionale DRS

Cinque zone di attivazione

Per il weekend di Melbourne sono previste cinque aree distribuite lungo il giro. La prima collega curva 14 e curva 1, sfruttando il rettilineo principale e la fase più veloce del tracciato. La seconda è compresa tra curva 2 e curva 3, mentre la terza si sviluppa tra curva 5 e curva 6. Le ultime due sono posizionate rispettivamente tra curva 8 e curva 9 e tra curva 10 e curva 11. Una configurazione ampia che promette continui cambi di ritmo e più opportunità di attacco rispetto al passato.

Detection point alla curva 14

Con il nuovo regolamento, la Formula 1 dice addio all’ala mobile posteriore intesa nel senso classico. La Straight Line Mode consente infatti di modificare la configurazione sia dell’ala anteriore sia di quella posteriore nei tratti rettilinei designati. Non più solo un flap che si apre, ma un sistema integrato che interviene su entrambi gli assi, rendendo l’effetto più sofisticato. Accanto a questa novità arriva anche la Overtake Mode: potrà essere utilizzata dai piloti che si trovano entro un secondo dalla vettura che precede e permetterà di mantenere l’intera potenza elettrica, pari a 350 kW, fino a 340 km/h.