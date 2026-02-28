Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi: nozze da sogno a Montecarlo su una Ferrari da 30 milioni
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati. Il video della coppia su una Ferrari 250 Testa Rossa subito virale
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo. L'annuncio della coppia risale allo scorso 2 novembre, oggi nel Principato di Monaco la cerimonia privata tra il pilota della Ferrari e la modella francese. Un evento blindato che però è stato parzialmente spoilerato da un video divenuto subito virale sui social: si vedono Leclerc e Alexandra (con in braccio il bouquet) vestiti da cerimonia su una splendida Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 (che può valere fino a 30 milioni di euro).
Tra una settimana per Leclerc l'avvio della stagione Formula 1 2026 ma prima un momento di grande emozione con la sua Alexandra: da oggi sono marito e moglie, con la fede al dito. I due si frequentano da inizio 2023, anche perché Leclerc a fine 2022 aveva annunciato la fine della precedente relazione con Charlotte Sine, almeno questo a livello pubblico perché non si sa con esattezza quando si erano conosciuti.
Chi è Alexandra Saint Mleux?
Alexandra Saint Mleux, parigina classe 2002 con un affascinante background franco-argentino e messicano, è una professionista dell'arte che ha saputo coniugare la sua laurea all'École du Louvre e l'esperienza nelle case d'asta di Montecarlo con una carriera da modella e influencer seguita per il suo stile raffinato. Cresciuta nel Principato, è proprio tra le strade di Monaco che ha incontrato Leclerc.