Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi: nozze da sogno a Montecarlo su una Ferrari da 30 milioni

Alexandra Saint Mleux, parigina classe 2002 con un affascinante background franco-argentino e messicano, è una professionista dell'arte che ha saputo coniugare la sua laurea all'École du Louvre e l'esperienza nelle case d'asta di Montecarlo con una carriera da modella e influencer seguita per il suo stile raffinato. Cresciuta nel Principato, è proprio tra le strade di Monaco che ha incontrato Leclerc.