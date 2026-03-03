MotoGP, Bagnaia: "Ducati non mi ha boicottato nel 2025"

03 Mar 2026 - 10:36
© Getty Images

© Getty Images

Ancora una stagione, quella della MotoGP appena iniziata a Buriram, e poi le strade di Francesco Bagania e della Ducati si separeranno. "Colpa" anche di un 2025 molto difficile, culminato con l'arrivo e la vittoria del titolo da parte di Marc Marquez. “Ducati mi ha supportato in tutto, hanno esaudito ogni mia richiesta, anche quelle più assurde – ha raccontato Bagnaia ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli – . A un certo punto un giorno io e un mio meccanico siamo andati a pesare le piastre. I miei meccanici meritano una statua per tutte le volte che hanno montato e smontato il tutto. Io dalla squadra ho avuto un supporto incredibile, perché hanno provato a fare in modo che io andassi più forte, anche perché non ci sarebbe stato motivo di mettermi in difficoltà. Dal momento in cui vengo pagato da Ducati, sono pilota Ducati, non avrebbero avuto bisogno, motivo e necessità di mettermi in difficoltà apposta. Sarebbe stato un qualcosa di folle. Purtroppo con la Ducati GP25 non mi ci son trovato. Capita, non è che può essere perfetto tutti gli anni. Sentir parlare di boicottaggio nei miei confronti non è stato facile perché anche se si tratta di pure invenzioni la squadra è formata da persone, da esseri umani, che possono offendersi o no, o comunque possono prendersela male, ed è sbagliato”.

Ultimi video

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

I più visti di Altri Sport

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:38
Euro 2032, il Comune di Napoli invia alla Figc il progetto di restyling del Maradona
10:36
MotoGP, Bagnaia: "Ducati non mi ha boicottato nel 2025"
10:16
Nba: Milkaukee ritrova Antetokounmpo ma cade con Boston, Houston e Denver ok
09:42
Tennis: a Indian Wells Paolini dalla parte di Sabalenka
09:26
Milano-Cortina, Deromedis: "Spero mio oro aiuti ski cross a crescere"