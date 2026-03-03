Inter sotto assedio: Pio Esposito piace all'Arsenal e il Barcellona punta Bastoni

La stagione dell'Inter sta vivendo di alti e bassi, ma alcune delle sue pedine hanno catturato l'attenzione di diversi top club europei. Al momento sono due i nomi più gettonati: quello di Francesco Pio Esposito e quello di Alessandro Bastoni. A far gola è soprattutto il primo e non solo per la sua giovane età. In questa sua prima stagione in nerazzurro, l'attaccante ha convinto tutti, ben oltre i confini di Milano. In particolare, l'Arsenal sarebbe rimasto estasiato dalle doti di Esposito, tanto che Arteta, dopo la sfida di Champions League dello scorso 20 gennaio, avrebbe chiesto al suo ds Andrea Berta di farsi avanti con l'Inter. Ma la posizione dei nerazzurri è chiara da tempo: Esposito non si vende per alcuna cifra, tanto che non ci sono stati neppure contatti tra club.