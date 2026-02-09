"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

Eventi globali "Giornata radiosa" e "Serata elettrizzante"

La campagna “Qual è il tuo preferito?” non si limiterà al mondo digitale, ma scenderà in campo per offrire alla community occasioni d'incontro reali e tangibili. Nel corso dell'anno, The Pokémon Company International ha infatti in programma un calendario di appuntamenti dal vivo pensati per unire gli Allenatori attraverso esperienze interattive e fortemente immersive. Gli eventi "Giornata radiosa" prevedono delle attività e dei programmi per tutta la famiglia, mentre gli eventi "Serata elettrizzante" saranno appuntamenti speciali disegnati su misura per chi è cresciuto insieme ai Pokémon.