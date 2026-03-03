Jimenez: "Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di m...’. Amavo il Milan e non chiuderò mai le porte"

Cosa che si dice abbia fatto infuriare Allegri, anche se la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quel messaggio privato, reso poi pubblico, in cui Jimenez si sfogava contro l'allenatore (“Non ho neanche giocato… questo allenatore di merda”): “È stata una cazzata. Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di merda’ e lo dimostra la sua storia - le parole del giocatore a sei mesi di distanza - Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio. Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto. E lui ha accettato le mie scuse. Ma tutte queste situazioni mi hanno tolto serenità e sono stato anche io a dire alla società di cercare soluzioni: il Milan è un club che amo e non volevo sentirmi male o influenzare negativamente la squadra con un mio cattivo momento”.