Domenicali: "L'incidente di Schumacher a Silverstone fu colpa di un meccanico"

Il CEO della F1 nell'intervista di Paolo Condò sulle pagine di Sette, ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera

27 Feb 2026 - 17:01
"Finì dritto contro le protezioni e si fratturò la tibia e il perone perché... non l'abbiamo mai detto... un meccanico aveva chiuso male il manicotto di un freno. Un errore in un mondo dove gli errori non sono ammessi. Michael non gli disse nulla".
Stefano Domenicali, capo della Formula 1 da settembre 2020, ha raccontato nella lunga intervista rilasciata a Paolo Condò su Sette, ha parlato di tutto. La Ferrari e Schumacher i suoi ricordi più cari. Circa 23 anni di lavoro a Maranello dal 1991 al 2014. Nel 2008 assume il ruolo di Team Principal, lui è stato uno degli artefici dei successi della Rossa nei primi anni del nuovo millennio. 
Il ricordo di Schumacher 
"Lui sarebbe una figura chiave nel mondo della F1. Non so dire dove, ma certamente sarebbe con noi". Manca a tutti Schumacher soprattutto agli addetti ai lavori. Questo traspira dal ricordo di Domenicali. Passaggi interessanti che svelano anche qualche segreto tenuto nascosto.
L'incidente di Silverstone dell'11 luglio del 1999, per colpa di un errore umano al box Ferrari, fino a un altro grande colpo di scena di quegli anni: il botto di Spa del 1998. Schumacher al comando, sotto un diluvio universale, e lo scontro contro Coulthard in fase di doppiaggio. Ai box scoppiò l'inferno. Schumacher convinto che lo scozzese si fosse fatto tamponare apposta per favorire Hakkinen, si stava dirigento verso la piazzola McLaren per una resa dei conti, ma Domenicali riuscì a placarlo.
"Michael ci mise quindici giorni per elaborare, era furioso, era in lotta per il titolo. Quando capì, mostrò di aver apprezzato il mio intervento". 

L'incidente di Silverstone del '99 e il tamponamento di Spa del '98 che costò il titolo

Calendario 2026 
Domenicali sottolinea l'importanza di un equilibrio territoriale per un campionato a cadenza annuale. Oggi la Formula 1 non è più concentrata solo in Europa. 24 appuntamenti non uno in più. Le 4 gare in Medio Oriente sono fondamentali per il business. Purtroppo ci saranno delle alternanze, la perdita di Imola non è stata certo una cosa piacevole per lui che a Imola è nato. 

L'incidente di Antonelli 
Kimi Antonelli ha riacceso le speranze dei tifosi italiani che sognano un Valentino Rossi su quattro ruote. Poche settimane fa, il pilota della Mercedes ha avuto un incidente stradale, ecco il commento di Domenicali: "Kimi è un ragazzo di enorme talento, ma appunto ancora un ragazzo. Ci sta. Non abbiamo l'ambizione di creare dei perfettini. Piuttosto sentiamo il dovere di proteggerli".

