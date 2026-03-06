Incubo Alonso, il motore Honda è un disastro: "Finiti i pezzi"

Aston Martin & Honda: le fotografie di un disastro sportivo
© Getty Images
© Getty Images
Come nel 2015, la Power Unit giapponese non è all'altezza. Le Aston Martin ferme ai boxdi Lorenzo Candotti
© Getty Images
Alonso ripiomba nell'incubo Honda. Come nel 2015, Honda si presenta al via del nuovo regolamento con un motore non all'altezza. Nelle Libere 1 di Melbourne lo spagnolo non è sceso in pista, il compagno di squadra Stroll, ha messo insieme 3 giri, che possiamo definire di lancio, visto i circa trenta secondi di ritardo dal leader, Leclerc.
Una situazione insostenibile, nel box Aston Martin mancano addirittura i pezzi di ricambio. Un problema irrisolvibile, si parla di almeno dieci gare di sofferenza.
© Getty Images
© Getty Images
Le parole di Adrian Newey
"Siamo a corto di batterie ne abbiamo solo due di riserva. Quindi, se ne perdiamo una, ovviamente è un grosso problema. Dobbiamo quindi stare molto attenti a come utilizziamo le batterie. Il punto critico è il numero di batterie. Siamo arrivati qui con quattro batterie. Abbiamo avuto problemi di condizionamento o di comunicazione con due di queste batterie, il che significa che, al momento, abbiamo solo due batterie funzionanti. Considerando il fatto che danneggiamo facilmente le batterie, è una situazione piuttosto preoccupante. Ovviamente speriamo di poter superare il weekend, riuscendo a schierare due vetture. Ma al momento è molto difficile".