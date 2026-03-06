Incubo Alonso, il motore Honda è un disastro: "Finiti i pezzi"

Le parole di Adrian Newey

"Siamo a corto di batterie ne abbiamo solo due di riserva. Quindi, se ne perdiamo una, ovviamente è un grosso problema. Dobbiamo quindi stare molto attenti a come utilizziamo le batterie. Il punto critico è il numero di batterie. Siamo arrivati qui con quattro batterie. Abbiamo avuto problemi di condizionamento o di comunicazione con due di queste batterie, il che significa che, al momento, abbiamo solo due batterie funzionanti. Considerando il fatto che danneggiamo facilmente le batterie, è una situazione piuttosto preoccupante. Ovviamente speriamo di poter superare il weekend, riuscendo a schierare due vetture. Ma al momento è molto difficile".

