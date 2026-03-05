Ecco il regalo che Leclerc vuole ricevere da Hamilton

"Un regalo di nozze da parte di Lewis? Tra sei mesi sarà la fine della stagione, quindi probabilmente un titolo sarebbe bello, ma non sono sicuro che sarà disposto a darmelo". Questa è la risposta scherzosa che Leclerc ha dato ad Hamilton, dopo che il compagno di squadra aveva dichiarato di non aver ancora regalato nulla al monegasco per il suo matrimonio della scorsa settimana con Alexandra Saint Mleux.

