Ecco il regalo che Leclerc vuole ricevere da Hamilton

Foto matrimonio Charles Leclerc e Alexandra: nozze da sogno a Monaco
Il pilota monegasco ha risposto al suo compagno di squadra
"Un regalo di nozze da parte di Lewis? Tra sei mesi sarà la fine della stagione, quindi probabilmente un titolo sarebbe bello, ma non sono sicuro che sarà disposto a darmelo". Questa è la risposta scherzosa che Leclerc ha dato ad Hamilton, dopo che il compagno di squadra aveva dichiarato di non aver ancora regalato nulla al monegasco per il suo matrimonio della scorsa settimana con Alexandra Saint Mleux.
Leclerc, sulle nozze ha aggiunto: "Per quanto riguarda il matrimonio, è un momento molto importante della mia vita e ne abbiamo parlato brevemente con Lewis. Sono quei momenti che vanno oltre le corse, ma che rimarranno tra i più importanti della mia vita. Quindi è stato davvero speciale".
