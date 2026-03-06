FORMULA 1

Leclerc: "Sarà una qualifica incerta". Hamilton: "Finalmente si fa sul serio"

Come la concorrenza, i due ferraristi non scoprono le loro carte in vista delle qualifiche

di Stefano Gatti
06 Mar 2026 - 10:10
CHARLES LECLERC

"È stato un inizio di weekend positivo. La prima sessione è stata solida, mentre nella seconda abbiamo provato una regolazione di assetto che non ha dato i risultati sperati, ma è stato comunque un esercizio utile per imparare qualcosa. Poco alla volta stiamo iniziando a vedere tutte le squadre mostrare il loro vero potenziale e penso che ci sia ancora molto da scoprire, soprattutto in gara. Credo che domani in qualifica i valori saranno piuttosto ravvicinati e questa sera lavoreremo sodo per metterci nelle migliori condizioni possibili per essere competitivi.

LEWIS HAMILTON

"Davvero una buona giornata: è stato fantastico tornare in pista e iniziare a fare sul serio. È bellissimo essere qui e sono incredibilmente grato di poter fare ciò che amo e vedere così tanti tifosi oggi. In pista a tratti è stato impegnativo, ma abbiamo sfruttato al massimo i giri a disposizione e lavorato nel miglior modo possibile, raccogliendo molte informazioni utili. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di tornare in macchina domani.

Ad Albert Park la Ferrari ha lavorato sulla messa a punto delle SF-26 provando diverse regolazioni di assetto su un tracciato in continua evoluzione. Nel corso della giornata sono state provate tutte le mescole di gomma portate a Melbourne da Pirelli raccogliendo dati sia in configurazione qualifica che simulando le condizioni di gara. Nella prima sessione Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno ottenuto il primo e il secondo tempo, mentre nel turno pomeridiano hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto. Questa sera il team analizzerà le informazioni raccolte in vista delle qualifiche.  

FP1. Al mattino Charles e Lewis hanno iniziato il lavoro con gomme Medium ottenendo come primi riferimenti cronometrici 1’21”698 e 1’21”227, percorrendo entrambi 16 giri. A metà turno i piloti sono passati alla mescola soft con la quale si sono migliorati: Leclerc ha fermato i cronometri in 1’20”267, mentre Hamilton ha fatto segnare 1’20”736. Nella fase finale del turno Lewis ha caricato carburante per completare un long run con le medium utilizzate a inizio sessione. Charles ha completato complessivamente 33 giri, mentre Lewis si è fermato a quota 30, per un totale di squadra di 63.

FP2. Nella seconda sessione Lewis e Charles hanno incominciato con pneumatici Hard, completando così la valutazione delle tre mescole a disposizione per questo weekend. Con questo tipo di pneumatico Hamilton ha fatto segnare 1’20”637, mentre Leclerc ha stabilito 1’21”478. I due piloti sono quindi passati alla mescola Soft con cui l’inglese ha ottenuto il proprio crono di riferimento in 1’20”050 e Charles ha fatto segnare 1’20”291. Negli ultimi minuti del turno su entrambe le vetture è stato caricato carburante per effettuare una sequenza di giri con le gomme Hard utilizzate a inizio sessione. Nel complesso Lewis ha percorso 32 giri, due in meno di Charles, per un totale di squadra di 64.

