GP AUSTRALIA, LIBERE 1

Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton

A Melbourne, le prime prove ufficiali con le Ferrari davanti a tutti, terzo Verstappen

di Lorenzo Candotti
06 Mar 2026 - 04:13
© Getty Images

© Getty Images

Prima ora di lavoro dell'anno, che Alonso guarda sconsolato dai box. Un giro lanciato per Stroll. Il nuovo motore Honda è un disastro, per Aston Martin sarà durissima, nonostante la matita di Adrian Newey. Problemi al cambio per Norris che chiude la sessione con venti minuti d'anticipo. Sorprende tutti il lavoro della Red Bull, capace di presentarsi a Melbourne con una Power Unit autoprodotta, che sembra competitiva. Ultimo regalo di Christian Horner. 3 i motori a disposizione per tutta la stagione, quindi è logico pensare che tutti siano ancora in fase di rodaggio, soprattutto chi monta i Mercedes, con Albon lasciato a piedi dalla sua Williams.
Uno-due Ferrari 
1:20.267 questo il tempo di Charles Leclerc, circa mezzo secondo di vantaggio su Hamilton e Verstappen. I primi dieci hanno fatto tutti il tempo con gomma rossa. Incoraggiante la sessione della Ferrari, che riesce a mettere insieme più di quindici giri consecutivi con Lewis, a dimostrazione che si sta lavorando secondo un piano ben preciso. Bene la Red Bull, con Hadjar quarto, che a differenza di tutti i suoi predecessori, non prende un cazzotto al via da Max.
E le Mercedes? 
Le Mercedes sembrano ancora nascondersi. Settimo Russel, ottavo Antonelli. L'affidabilità è il grande dilemma di Toto Wolff. Ma quando bisognerà alzare i giri le Frecce d'argento risponderanno presente. Stiamo parlando dei primi sessanta minuti della stagione, però le FP1 sembrano confermare le sensazioni dei test invernali. Mercedes e/o Ferrari poi Red Bull e infine McLaren. Ecco i campioni in carica, tra i big, sembrano essere quelli più in difficoltà. Norris parcheggiato in divieto di sosta, sesto tempo per Piastri. Chiude la top ten l'Audi, quinto posto per la Racing Bulls dell'esordiente Arvid Lindblad.

Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton

1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

libere 1
libere
f1
formula 1
gp australia
melbourne
ferrari
mercedes
aston martin
leclerc
hamilton
aston martin amr22
red bull
antonelli

Ultimi video

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

I più visti di Formula 1

Matrimonio Leclerc

Le foto del matrimonio di Leclerc e Alexandra: gli scatti social

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Meccanici Ferrari, difficoltoso il viaggio in Australia: Formula 1 a rischio

I caschi di Leclerc e Hamilton fatti di mattoncini debuttano nel paddock di Melbourne

Shock Aston Martin: "Le vibrazioni possono far male ai piloti"

Leclerc: "Voglio vincere con la Ferrari, ma è presto per sbilanciarci"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
04:13
Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton
04:09
Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton
La puntata dell'8 gennaio #DriveUp
01:50
La puntata dell'8 gennaio #DriveUp
Tottenham ancora ko, tifosi lasciano lo stadio a fine primo tempo
00:19
Tottenham ancora ko, tifosi lasciano lo stadio a fine primo tempo
23:30
Come Arteta sta "rovinando il calcio" con i suoi corner e perché c'entra anche il Parma