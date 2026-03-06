Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton

Prima ora di lavoro dell'anno, che Alonso guarda sconsolato dai box. Un giro lanciato per Stroll. Il nuovo motore Honda è un disastro, per Aston Martin sarà durissima, nonostante la matita di Adrian Newey. Problemi al cambio per Norris che chiude la sessione con venti minuti d'anticipo. Sorprende tutti il lavoro della Red Bull, capace di presentarsi a Melbourne con una Power Unit autoprodotta, che sembra competitiva. Ultimo regalo di Christian Horner. 3 i motori a disposizione per tutta la stagione, quindi è logico pensare che tutti siano ancora in fase di rodaggio, soprattutto chi monta i Mercedes, con Albon lasciato a piedi dalla sua Williams.

Uno-due Ferrari

1:20.267 questo il tempo di Charles Leclerc, circa mezzo secondo di vantaggio su Hamilton e Verstappen. I primi dieci hanno fatto tutti il tempo con gomma rossa. Incoraggiante la sessione della Ferrari, che riesce a mettere insieme più di quindici giri consecutivi con Lewis, a dimostrazione che si sta lavorando secondo un piano ben preciso. Bene la Red Bull, con Hadjar quarto, che a differenza di tutti i suoi predecessori, non prende un cazzotto al via da Max.

E le Mercedes?

Le Mercedes sembrano ancora nascondersi. Settimo Russel, ottavo Antonelli. L'affidabilità è il grande dilemma di Toto Wolff. Ma quando bisognerà alzare i giri le Frecce d'argento risponderanno presente. Stiamo parlando dei primi sessanta minuti della stagione, però le FP1 sembrano confermare le sensazioni dei test invernali. Mercedes e/o Ferrari poi Red Bull e infine McLaren. Ecco i campioni in carica, tra i big, sembrano essere quelli più in difficoltà. Norris parcheggiato in divieto di sosta, sesto tempo per Piastri. Chiude la top ten l'Audi, quinto posto per la Racing Bulls dell'esordiente Arvid Lindblad.

