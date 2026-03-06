Piastri accende Melbourne, Antonelli davanti a Russell. Top five per Hamilton e Leclerc

Discreto avvio di campagna per Audi, Casa al debutto che piazza Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto sulla dodicesima e sulla quattordicesima casella della classifica, separati dalla Racin Bulls di Liam Lawson. Alternanza fra Williams e Alpine dal quindicesimo al diciottesimo temo: Alxander Albon, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Franco Colapinto. Quartieri bassi della classifica per Cadillac e Aston Martin. Valtteri Bottas diciannovesimo davanti alle due "verdone" di Fernando Alonso e Lance Stroll: pochi giri e ancora meno performance per un team alle prese con una power unit Honda al momento molto problematica e a Melbourne clamorosamente a corto di batterie. Chiude la fila delle ventidue monoposto - due in più rispetto al recente passato - il rientrante (come il suo compagno di squadra Bottas) messicano Sergio Perez con l'altra Cadillac, Casa che si è appunto aggiunto quest'anno al gruppo (Audi ha in tutto e per tutto rilevato e sostituito la Sauber).