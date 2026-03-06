Nba, Phoenix Suns: Dillon Brooks arrestato per guida in stato di ebbrezza

Il giocatore dei Phoenix Suns Dillon Brooks è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza nella notte tra giovedì e venerdì. Lo ha reso noto la polizia. Gli agenti hanno fermato il cestista canadese nell'ambito di un controllo stradale a Scottsdale, in Arizona, e lo hanno rilasciato attorno alle 3.30 del mattino dopo averlo portato in carcere. L'ala 30enne non gioca in Nba dal 21 febbraio scorso a causa di una frattura alla mano sinistra e non dovrebbe rientrare prima di fine marzo, dopo l'intervento chirurgico. "Siamo a conoscenza della situazione che coinvolge Dillon Brooks, stiamo raccogliendo ulteriori informazioni - hanno dichiarato i Suns in una nota - Al momento non abbiamo ulteriori commenti". Prima dell'infortunio Brooks stava disputando la sua miglior stagione in Nba con una media di 20,9 punti a partita.