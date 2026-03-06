Regole

Il "semaforo blu" penalizzerà le Ferrari?

I piloti avranno tempo di preparare adeguatamente le nuove power unit per la partenza

di Tommaso Marcoli
06 Mar 2026 - 14:40
© Getty Images

© Getty Images

Dal 2026 la procedura di partenza della Formula 1 cambia leggermente. Dopo che tutte le monoposto saranno schierate, verrà introdotta una breve attesa di cinque secondi prima della sequenza delle luci rosse: un tempo pensato per permettere ai motori di prepararsi correttamente allo scatto.
Perché cambia la procedura?
Il motivo è legato alle nuove power unit. Con la scomparsa del sistema MGU-H, che in passato aiutava a mantenere il turbo in rotazione sfruttando l’energia recuperata, ora le turbine devono raggiungere il regime giusto semplicemente aumentando i giri del motore. Nei test in Bahrain alcune vetture hanno avuto partenze lente proprio perché il turbo non era ancora pienamente carico. Per questo la Federazione ha deciso di introdurre quei cinque secondi extra prima del via, così da permettere a tutti i piloti – soprattutto a chi parte nelle ultime file – di preparare correttamente la monoposto.
Ferrari osservata speciale
Nei primi test si è parlato molto anche delle partenze particolarmente rapide delle vetture Ferrari. Secondo alcune indicazioni tecniche, il team di Maranello avrebbe progettato un turbo più compatto proprio per ridurre il ritardo nella risposta del motore. La nuova procedura vorrebbe però rendere le partenze equilibrate tra i diversi team. Resta comunque un fattore decisivo il tempismo con cui i piloti gestiranno l’acceleratore e il boost elettrico: pochi istanti di anticipo o ritardo possono fare la differenza tra uno scatto perfetto e una partenza compromessa.

f1
formula 1
f1 2026
gp australia
ferrari

Ultimi video

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

I più visti di Formula 1

Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton

Matrimonio Leclerc

Le foto del matrimonio di Leclerc e Alexandra: gli scatti social

Piastri suona la carica: dimostrazione di forza Mercedes davanti alle Ferrari

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

I caschi di Leclerc e Hamilton fatti di mattoncini debuttano nel paddock di Melbourne

Ecco il regalo che Leclerc vuole ricevere da Hamilton

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:28
Inter, Bonny torna in gruppo: col Milan unico assente Lautaro
15:05
Milan, Saelemaekers oltre il derby: "Calhanoglu mi ha aiutato tanto, è un amico"
15:04
Il Sempione: la storia d'Europa passa da qui
14:48
Genoa, De Rossi: "Roma fortissima nonostante le assenze"
14:40
Il "semaforo blu" penalizzerà le Ferrari?