Parte la stagione della MXGP: Ducati si presenta con un team a tre punte

Il Red Bull Ducati Factory MXGP Team inaugura una nuova era nel Campionato del Mondo FIM di Motocross 2026, con un trio di piloti talentuosi e altamente motivati che porteranno in gara le Ducati Desmo450 MX. Il round di apertura del campionato si tiene questo fine settimana a Bariloche (7-8 marzo).
Ducati punta a lasciare il segno nel prestigioso Campionato del Mondo MXGP 2026, grazie alla collaborazione con la squadra guidata da Louis Vosters, impegnato nel motocross ai massimi livelli da oltre 35 anni.
Louis Vosters, Team Principal, ha aggiunto: “Accogliere Red Bull come title partner del Ducati Factory MXGP Team è motivo di grande orgoglio. Red Bull è uno dei marchi più iconici dello sport mondiale, noto per il supporto ad atleti e team che competono ai massimi livelli. Rappresentare Ducati insieme a Red Bull nel Campionato del Mondo MXGP è un grande onore e un privilegio per tutto il nostro team. Questa partnership unisce prestazioni, passione e ambizione, e siamo molto entusiasti per il futuro”.
Paolo Ciabatti, Direttore Generale di Ducati Corse Off-Road, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di questa nuova partnership con Red Bull e siamo pronti a iniziare la nuova stagione MXGP con il chiaro obiettivo di lottare sempre per le prime posizioni e ottenere la nostra prima vittoria in questo campionato. Il 2026 sarà la nostra seconda stagione completa in MXGP e abbiamo lavorato duramente durante l'inverno con i nostri ingegneri a Bologna e il team di Louis per migliorare tutti gli aspetti della nostra Desmo450 MX. Non vediamo l'ora che questo fine settimana il cancello di partenza cada a Bariloche”.
La prima prova si terrà questo fine settimana a Bariloche, in Argentina, dove il team sarà impegnato nella prima tappa di una serie che prevede 19 appuntamenti attraverso i cinque continenti.
Il pilota olandese di origine sudafricana Calvin Vlaanderen cercherà di migliorare il suo sesto posto assoluto nel Campionato del Mondo MXGP 2025 e di aggiungere altre vittorie al suo palmares. Vlaanderen spiega: “È davvero emozionante vedere Red Bull unire le sue forze con il team ufficiale Ducati nella MXGP! Red Bull e Ducati puntano a superare i propri limiti, e questo mi dà ulteriore energia e motivazione per l'inizio della nuova stagione.”
L'italiano Andrea Bonacorsi, 22 anni, che ha concluso la scorsa stagione all'ottavo posto assoluto e che punterà alla sua prima vittoria in MXGP nel 2026, ha dichiarato: “Non vedo l'ora di scendere in pista e di dimostrare a tutti che ora facciamo parte della famiglia Red Bull! È sempre stato il mio sogno da quando ho iniziato a correre, e sono super carico. Non vedo l'ora di essere dietro il cancelletto per la prima gara della stagione”.
Il pilota svizzero Jeremy Seewer vanta una vasta esperienza in MXGP, tra cui tre secondi posti nel 2019, 2020 e 2022 e otto vittorie complessive, e guiderà la Desmo450 MX per il secondo anno. Seewer ha dichiarato: “Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi e ora, con Red Bull che si unisce a Ducati in MXGP, abbiamo una spinta in più per la prossima stagione”.