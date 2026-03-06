Parte la stagione della MXGP: Ducati si presenta con un team a tre punte

Louis Vosters, Team Principal, ha aggiunto: “Accogliere Red Bull come title partner del Ducati Factory MXGP Team è motivo di grande orgoglio. Red Bull è uno dei marchi più iconici dello sport mondiale, noto per il supporto ad atleti e team che competono ai massimi livelli. Rappresentare Ducati insieme a Red Bull nel Campionato del Mondo MXGP è un grande onore e un privilegio per tutto il nostro team. Questa partnership unisce prestazioni, passione e ambizione, e siamo molto entusiasti per il futuro”.