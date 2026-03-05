F1, PARLA ADRIAN NEWEY

Shock Aston Martin: "Le vibrazioni possono far male ai piloti"

Adrian Newey, direttore tecnico del team inglese lancia l'allarme

di Redazione
05 Mar 2026 - 10:35
© Getty Images

© Getty Images

"Dovremo limitare pesantemente il numero di giri in gara finché non avremo risolto il problema alla fonte". La fonte, non citata, in queste dichiarazioni del direttore tecnico dell'Aston Martin Adrian Newey è il motore Honda. Alonso sta rivivendo l'incubo del 2015, quando correva in McLaren. Ancora una volta Honda, che fino a pochi mesi fa ha contribuito al sogno di rimonta mondiale di Max Verstappen, si presenta al cambio regolamento con un motore non all'altezza della Formula 1. 
Problema sicurezza
Tutto gira intorno alle forti vibrazioni provocate dal motore che si trasferiscono sul telaio e infine al volante, provocando un forte dolore alle dita dei piloti. Un qualcosa di insopportabile per Alonso e Stroll. Si parla di una soglia di sicurezza, il pilota spagnolo in gara riuscirà a coprire circa 25 giri, mentre per il compagno di squadra nonché figlio del proprietario del team, si parla di un limite di 15 giri.

