Foto matrimonio Charles Leclerc e Alexandra: nozze da sogno a Monaco

Il Principato di Monaco ha fatto da cornice al "sì" più glamour dell'anno: Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sono ufficialmente marito e moglie. Nonostante il desiderio di riservatezza, il matrimonio è diventato virale in pochi istanti grazie agli scatti e ai video rubati dai fan, che hanno immortalato la coppia a bordo di una leggendaria Ferrari 250 Testa Rossa degli anni '50. Le foto del matrimonio di Leclerc mostrano un'eleganza d'altri tempi, con gli sposi scortati tra le curve di Montecarlo sotto gli occhi di ospiti illustri come l’eterno rivale Max Verstappen. Un coronamento perfetto per una storia nata con una proposta romanticissima affidata al piccolo Leo, il cane della coppia, e culminata in un evento che ha trasformato le strade di casa in un vero set cinematografico.